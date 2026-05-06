Anadolu-Stürmer durfte bei Schalke 04 vorspielen

Den großen Traum vom Profifußball hatte wohl auch in der Kreisliga mal jeder. Wenn auch eher als Kind. Für einen Spieler von Anadolu Türkspor Krefeld könnte sich dieser jedoch vielleicht doch noch erfüllen: Elijah Jaseer Nelson wurde zuletzt vom FC Schalke 04 zum Probetraining eingeladen.
Die Instagram-Seite „Risingballersusa“ und der Account des Scouts Cesar Mosquera zeigten zuletzt ein Bild des 19-Jährigen in Trainingssachen der Königsblauen. Dort durfte er sich zuletzt bei der U23 des am Wochenende in die 1. Bundesliga zurückgekehrten Traditionsklubs präsentieren. Schließlich hat der junge US-Amerikaner mit familiären Wurzeln in Costa Rica und Panama in der Kreisliga A des Kreises Kempen-Krefeld bisher grandiose Leistungen gezeigt.
Bei Anadolu Türkspor Krefeld gehörte er im Saisonverlauf schnell zum Stammpersonal. Laut Fupa kommt Nelson in seiner Debütsaison auf zwölf Tore und zwei Assists in 14 Einsätzen. Trotz dieser geringen Anzahl an Einsätzen macht ihn das zum 18. in der Torjägerliste der Kreisliga A. Schon bei seinem Debüt am 7. September beim 3:1-Sieg beim TSV Bockum II konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Lernen kann er dabei auch von einem der besten, den der Amateurfußball in dieser Region zu bieten hat. Im Winter kehrte schließlich Ex-Profi Samed Yesil nach einem halben Jahr bei Türkgücü Ratingen wieder zum Aufsteiger zurück. Der Angreifer hatte in seiner Karriere unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC Liverpool oder den FC Luzern gespielt und sammelte dabei Erfahrungen in der Europa League.
Das Duo hat zweifellos seinen Anteil daran, dass Anadolu in seiner ersten A-Liga-Saison die Tabellenspitze innehat und mit neun Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten, dem VfL Willich auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz, von der Bezirksliga träumen darf. Mit einem Punktgewinn am Sonntag im Heimspiel gegen Rhenania Hinsbeck könnte dieser Traum schon in Erfüllung gehen.
Ob sich auch der persönliche Traum von Elijah Jaseer Nelson erfüllen wird, entscheidet sich wohl im Sommer. Da es nach Informationen dieser Redaktion auch Interessenten aus der Oberliga gibt, dürfte er aber in der kommenden Saison höher vermutlich als in der Bezirksliga spielen.