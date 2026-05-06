Anadolu-Stürmer durfte bei Schalke 04 vorspielen

Das Duo hat zweifellos seinen Anteil daran, dass Anadolu in seiner ersten A-Liga-Saison die Tabellenspitze innehat und mit neun Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten, dem VfL Willich auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz, von der Bezirksliga träumen darf. Mit einem Punktgewinn am Sonntag im Heimspiel gegen Rhenania Hinsbeck könnte dieser Traum schon in Erfüllung gehen.

Ob sich auch der persönliche Traum von Elijah Jaseer Nelson erfüllen wird, entscheidet sich wohl im Sommer. Da es nach Informationen dieser Redaktion auch Interessenten aus der Oberliga gibt, dürfte er aber in der kommenden Saison höher vermutlich als in der Bezirksliga spielen.