Anadolu Reutlingen gewinnt Spektakel, Lustnau und Hagelloch siegen 7:1

SV Walddorf II – TSV Mähringen 3:4

In Walddorf erlebten die 60 Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Zunächst dominierte die Heimelf das Geschehen fast nach Belieben. Dennis Hermann (15.), Paul Röhrich (24.) und Carlo Schmid (30.) sorgten bei einem Gegentreffer von Aziz Bouali (22.) für eine komfortable Führung. Doch Mähringen bewies eine bemerkenswerte Moral. Noch vor dem Seitenwechsel schlug Rasid Demirel (34., 45.+2) doppelt zu und stellte den Anschluss her. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung intensiv, bis erneut Aziz Bouali (78.) zur Stelle war und das Spiel komplett zugunsten der Gäste drehte.

VfL Pfullingen III – SV Degerschlacht 1:4

Der SV Degerschlacht präsentierte sich als die treffsichere Mannschaft. Zwar brachte Paul David Jatta (12.) die Pfullinger Dritten zunächst in Front, doch die Freude währte nicht lange. Tim Löffler (19.) glich zügig aus, bevor Justin Pavlic (34.) und Simon Schmidt (42.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Degerschlacht das Tempo und ließ defensiv kaum noch etwas zu. Luka Brendle (56.) markierte den Treffer zum Endstand und besiegelte damit den Erfolg der Gäste.

TSV Oferdingen – SV Wannweil 2:1

In Oferdingen sahen 80 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem durch Kampfgeist geprägt war. Jannik Fischer (38.) besorgte die Führung für die Hausherren. Nach einer Stunde schwächte sich Oferdingen selbst, als Safet Muric (60.) mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Wannweil nutzte die Überzahl prompt durch Kaan Görkem Genis (64.). Trotz der Unterzahl steckte der TSV jedoch nicht auf und mobilisierte die letzten Reserven. Der Einsatz wurde belohnt: Matthias Kunst (74.) erzielte den entscheidenden Treffer, den die Heimelf danach leidenschaftlich bis zum Abpfiff verteidigte.

Young Boys Reutlingen U23 II – TSV Sondelfingen 1:2

Vor 20 Zuschauern legte der TSV Sondelfingen einen Blitzstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Michel Pfeiffer (8.) und Silas Häfner (12.) sorgten innerhalb der ersten Minuten für eine Zwei-Tore-Führung. Die Young Boys brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden, kamen aber unmittelbar nach der Pause durch Eimen Zalloumi (48.) zum Anschluss. In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Sondelfingen verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Geschick über die verbleibende Spielzeit.

GSV Hellas Reutlingen – SG Kirchentell./Kusterdingen 2:3

Ein Akteur drückte dieser Partie vor einem Zuschauer seinen Stempel auf. Noah Mauser (10., 22.) brachte die Gäste der Spielgemeinschaft mit einem frühen Doppelpack in eine hervorragende Ausgangslage. Hellas Reutlingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und verkürzte durch Georgios Neramtzakis (55.). Die Hoffnung auf eine Wende wurde jedoch gedämpft, als erneut Noah Mauser (63.) seinen dritten Treffer des Tages erzielte. In einer hitzigen Nachspielzeit gelang Konstantinos Totskas (90.+5) zwar noch das 2:3, doch für eine echte Aufholjagd reichte die Zeit nicht mehr aus.

TSV Betzingen – Anadolu SV Reutlingen 3:5

Torreich ging es in Betzingen zu. Die Hausherren starteten durch Liridon Preniqi (14.) gut, doch Anadolu drehte das Spiel noch vor der Pause durch Muhammed Ali Özbakir (30.), Semih Özdemir (34.) und Onur Seyhan (35.). Zuvor war Onur Seyhan (20.) noch mit einem Foulelfmeter an Torwart Leandro Libeccio gescheitert. Liridon Preniqi (42.) hielt Betzingen per Foulelfmeter im Spiel, doch Metecan Ünal (55.) und erneut Onur Seyhan (57.) bauten den Vorsprung für die Gäste aus. Der späte Treffer von Damjan Ivancic (74.) konnte den Auswärtssieg von Anadolu nicht mehr gefährden.