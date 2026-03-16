Anadolu Reutlingen gewinnt Spektakel, Lustnau und Hagelloch siegen 7:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In einer Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm, präsentierte sich der SV Bremelau als die abgeklärtere Mannschaft. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Nico Baier (48.) die Gäste in Führung. Bremelau blieb am Drücker und erhöhte durch Jannik Lehner (69.). Zwar schöpfte die Heim-SG nach dem Anschlusstreffer von Moritz Schrade (72.) noch einmal Hoffnung, doch erneut war es Jannik Lehner (82.), der mit seinem zweiten Tor des Tages den Sack endgültig zumachte und den Auswärtssieg sicherte.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die SGM im zweiten Durchgang richtig auf. Kevin Waidmann (50.) eröffnete den Reigen, gefolgt vom Treffer durch Marc Tress (56.). In der 60. Minute vergab Jan Flöte die Chance auf ein weiteres Tor, als er mit einem Foulelfmeter scheiterte. Dies bremste den Offensivdrang der Hausherren jedoch nicht: Martin Fischer (70.) und Armin Dietmann (81.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Heimerfolg gegen einen SV Würtingen, der offensiv kaum Mittel fand.
In Steinhilben erwischte die Heimelf den besseren Start und ging durch Pascal Geiselhart (23.) in Führung. Danach übernahm jedoch der FC Sonnenbühl komplett das Kommando. Paul Raach (31., 47.) drehte die Partie mit einem Doppelpack jeweils kurz vor und nach der Pause. Die Gäste blieben gnadenlos effektiv: Nick Biesinger (52.), Tom Seiz (62.) und Jaron Möck (70.) erhöhten in regelmäßigen Abständen zum deutlichen 1:5-Endstand. Sonnenbühl überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und hohe Zielstrebigkeit.
In Wittlingen bekamen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel zu sehen, bei dem die Defensivreihen auf beiden Seiten im Mittelpunkt standen. Sowohl der TSV als auch der SV Lautertal agierten taktisch sehr diszipliniert und ließen keine nennenswerten Großchancen zu. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um jeden Ball gekämpft wurde. Da keine der beiden Offensivabteilungen die entscheidende Lücke fand, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Remis und einer Punkteteilung.
Der SV Hülben sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse und legte eine beeindruckende Frühform an den Tag. Bennet Buck (10.) markierte die frühe Führung, bevor Marvin Delimar (26.) und Christian Locher (28.) mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten das Ergebnis auf 3:0 stellten. Engstingen stabilisierte sich im weiteren Verlauf der Partie zwar defensiv, konnte den Hausherren im Spiel nach vorne aber nicht mehr gefährlich werden. Hülben verwaltete den Vorsprung bis zum Ende.
Ein abwechslungsreiches Duell lieferten sich Bad Urach und die Metzinger Reserve, wobei alle Tore bereits in der ersten Halbzeit fielen. Leonel Buck (10.) brachte den FV früh in Front, doch Christian Petrelli (16.) glich wenig später aus. Metzingen drehte die Partie durch Andrei Manolache (40.), doch kurz vor dem Pausenpfiff unterlief Anes Kadric (44.) ein unglückliches Eigentor zum 2:2. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Der FC Lichtenstein erwischte in Holzelfingen einen Start nach Maß und ging bereits in der 3. Minute durch Thomas Szymanski in Führung. In der Folge entwickelte sich eine zähe Partie, in der Lichtenstein den knappen Vorsprung lange Zeit geschickt verteidigte. Holzelfingen gab sich jedoch nicht auf und startete in der Schlussphase eine leidenschaftliche Schlussoffensive. Diese wurde spät belohnt: Felix Taxis (77.) markierte den Ausgleichstreffer und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt im Duell.
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In Walddorf erlebten die 60 Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Zunächst dominierte die Heimelf das Geschehen fast nach Belieben. Dennis Hermann (15.), Paul Röhrich (24.) und Carlo Schmid (30.) sorgten bei einem Gegentreffer von Aziz Bouali (22.) für eine komfortable Führung. Doch Mähringen bewies eine bemerkenswerte Moral. Noch vor dem Seitenwechsel schlug Rasid Demirel (34., 45.+2) doppelt zu und stellte den Anschluss her. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung intensiv, bis erneut Aziz Bouali (78.) zur Stelle war und das Spiel komplett zugunsten der Gäste drehte.
Der SV Degerschlacht präsentierte sich als die treffsichere Mannschaft. Zwar brachte Paul David Jatta (12.) die Pfullinger Dritten zunächst in Front, doch die Freude währte nicht lange. Tim Löffler (19.) glich zügig aus, bevor Justin Pavlic (34.) und Simon Schmidt (42.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Degerschlacht das Tempo und ließ defensiv kaum noch etwas zu. Luka Brendle (56.) markierte den Treffer zum Endstand und besiegelte damit den Erfolg der Gäste.
In Oferdingen sahen 80 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem durch Kampfgeist geprägt war. Jannik Fischer (38.) besorgte die Führung für die Hausherren. Nach einer Stunde schwächte sich Oferdingen selbst, als Safet Muric (60.) mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Wannweil nutzte die Überzahl prompt durch Kaan Görkem Genis (64.). Trotz der Unterzahl steckte der TSV jedoch nicht auf und mobilisierte die letzten Reserven. Der Einsatz wurde belohnt: Matthias Kunst (74.) erzielte den entscheidenden Treffer, den die Heimelf danach leidenschaftlich bis zum Abpfiff verteidigte.
Vor 20 Zuschauern legte der TSV Sondelfingen einen Blitzstart hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Michel Pfeiffer (8.) und Silas Häfner (12.) sorgten innerhalb der ersten Minuten für eine Zwei-Tore-Führung. Die Young Boys brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden, kamen aber unmittelbar nach der Pause durch Eimen Zalloumi (48.) zum Anschluss. In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Sondelfingen verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Geschick über die verbleibende Spielzeit.
Ein Akteur drückte dieser Partie vor einem Zuschauer seinen Stempel auf. Noah Mauser (10., 22.) brachte die Gäste der Spielgemeinschaft mit einem frühen Doppelpack in eine hervorragende Ausgangslage. Hellas Reutlingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und verkürzte durch Georgios Neramtzakis (55.). Die Hoffnung auf eine Wende wurde jedoch gedämpft, als erneut Noah Mauser (63.) seinen dritten Treffer des Tages erzielte. In einer hitzigen Nachspielzeit gelang Konstantinos Totskas (90.+5) zwar noch das 2:3, doch für eine echte Aufholjagd reichte die Zeit nicht mehr aus.
Torreich ging es in Betzingen zu. Die Hausherren starteten durch Liridon Preniqi (14.) gut, doch Anadolu drehte das Spiel noch vor der Pause durch Muhammed Ali Özbakir (30.), Semih Özdemir (34.) und Onur Seyhan (35.). Zuvor war Onur Seyhan (20.) noch mit einem Foulelfmeter an Torwart Leandro Libeccio gescheitert. Liridon Preniqi (42.) hielt Betzingen per Foulelfmeter im Spiel, doch Metecan Ünal (55.) und erneut Onur Seyhan (57.) bauten den Vorsprung für die Gäste aus. Der späte Treffer von Damjan Ivancic (74.) konnte den Auswärtssieg von Anadolu nicht mehr gefährden.
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In einem Schlagabtausch schenkten sich beide Teams nichts. Sebastian Hittinger (15.) brachte die Derendinger Reserve zunächst in Front, doch Moritz Bamann (42.) besorgte kurz vor der Pause den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Luke Steinhilber (58.) drehte die Partie für die Gäste, bevor Nick Reitmeier (64.) und erneut Sebastian Hittinger (68.) die Führung wieder auf die Seite des TVD zogen. Die SG Mössingen/Belsen bewies jedoch den längeren Atem: Sertan Seferoglu (74.) glich per Foulelfmeter aus, und Stefan Mader (86.) markierte in der Schlussphase den Siegtreffer für die Spielgemeinschaft.
Der SV Neustetten legte einen fulminanten Start hin und überrumpelte die Gäste in der Anfangsphase komplett. Durch die Treffer von Bastian Schimpf (4.), Alexander Maurer (6.) und Rafael Rees (18.) stand es bereits nach nicht einmal zwanzig Minuten 3:0. Im zweiten Durchgang zeigten die Sportfreunde aus Dußlingen eine Reaktion und kamen durch Patrick Hähl (56.) sowie Leonbert Dragusha (68.) noch einmal heran. Die Hoffnung auf eine komplette Wende machte schließlich Dominik Seeger (88.) kurz vor dem Ende zunichte, als er den Endstand für Neustetten sicherte.
In einer engen Begegnung entführte der SV Wurmlingen die Punkte aus Bodelshausen. Die Gäste legten durch Dennis Haug und Ben Kronenthaler vor. Der VfB versuchte im zweiten Durchgang alles, um die Partie noch zu drehen, kam aber trotz des Anschlusstreffers durch Matthias Schmid (63.) nicht mehr zum Ausgleich. Wurmlingen verteidigte den knappen Vorsprung in der verbleibenden Zeit mit viel Leidenschaft gegen die Bemühungen der Hausherren.
Die SG Poltringen/Pfäffingen präsentierte sich in Hirrlingen zielstrebig. Bereits in der 2. Minute eröffnete Mike Kittel den Reigen, und Mike Mozer (29.) legte noch vor der halben Stunde nach. Zwar konnte Marvin Jauch (45.) für Hirrlingen unmittelbar vor dem Pausenpfiff verkürzen, doch die Gäste antworteten postwendend: Direkt nach Wiederanpfiff stellte Marcel Schmid (46.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Fabian Grammer (78.).
In diesem Duell suchten die Zuschauer vergeblich nach Torerfolgen. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine kontrollierte Defensive und ließen über die gesamte Spielzeit nur wenig zu. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, wo um jeden Ball gerungen wurde. Da keine der beiden Offensivreihen die entscheidende Lücke im gegnerischen Verbund fand, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden und einer Punkteteilung, mit der beide Seiten leben mussten.
Die Zuschauer in Kiebingen sahen eine abwechslungsreiche Partie zwischen der heimischen SG und der Rottenburger Reserve. Alessio Belligiano (9.) brachte die Hausherren früh in Führung, doch Leon Haug (36.) glich noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang ging Kiebingen/Bühl durch Catalin-Sorin Cristurean (60.) erneut in Front, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Erneut war es Leon Haug (67.), der mit seinem zweiten Treffer den Endstand markierte und seiner Mannschaft einen Punkt sicherte.
Der TSV Lustnau brannte ein wahres Offensivfeuerwerk ab und ließ dem SV Wendelsheim keine Chance. Überragender Akteur war Bekai Jagne (18., 76., 83.), der mit drei Treffern maßgeblichen Anteil am hohen Sieg hatte. Zudem trugen sich Tom Rinderknecht (28., 55.) mit einem Doppelpack sowie Luca Bischof (50.) und Tim Gruhler (90.) in die Torschützenliste ein. Den Ehrentreffer für die völlig überforderten Wendelsheimer erzielte Manuel Brunnenmiller (64.) beim Stand von 4:0.
Ein identisches Ergebnis gab es in Hagelloch zu bestaunen. Ein Eigentor von Anton Futter (6.) leitete den Torreigen für die Hausherren ein. Danach übernahm Noah Alber (51., 57., 67.) das Kommando und schraubte das Ergebnis mit drei Toren in die Höhe. Die weiteren Treffer für Hagelloch erzielten Jakob Hölle (25.), Lion Rittsteiger (60.) und Janick Speth (70.). Ofterdingen II kam erst in der Schlussminute durch Marcel Eiband (90.) zum einzigen Torerfolg des Tages, was den deutlichen Heimsieg der Hagellocher aber nicht mehr trübte.
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