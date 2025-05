Anadolu feiert sich und den Aufstieg

Beste, ja ausgelassene Stimmung bei Anadolu Türkspor Krefeld. Die Aufstiegsfeier der zweiten Mannschaft am Rundweg mit schönem Rahmenprogramm für Klein und Groß und vielen Kleinigkeiten für den Gaumen verlief, abgesehen von dem ein oder anderen Regenschauer, am vergangenen Sonntag wie geschmiert. Den Höhepunkt gab es dann nach dem Abpfiff des 6:2-Erfolges der Meistermannschaft – es war der 27. Sieg im 27. Spiel in der Gruppe 3 der Kreisliga B – gegen Spielsport Krefeld.