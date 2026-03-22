"An uns selbst gescheitert" - Freie Turner verlieren in Bleckenstedt

Die Gäste starteten eigentlich vielversprechend in die Partie. „Wir haben nach 15 Sekunden die Riesenchance, das 1:0 zu erzielen“, berichtete Renner, doch die frühe Führung blieb aus. Stattdessen ging Bleckenstedt nach einem Ballverlust im Anschluss an eine eigene Ecke in Führung. Den Konter vollendete Andrea Rizzo.
Auch danach erspielte sich Braunschweig zahlreiche, teils sehr gute, Möglichkeiten, blieb jedoch im Abschluss glücklos. Bleckenstedt zeigte sich hingegen effizient und erhöhte noch vor der Pause: „Wir kriegen dann im Laufe des ersten Durchgangs nach einem langgeschlagenen Ball die Aktion nicht konsequent genug wegverteidigt, sodass Bleckenstedt dann auf 2:0 stellt.“ so Renner. Wieder war Rizzo der Torschütze. Damit bleibt der Routinier der Top-Torjäger der Landesliga.
Keine Tore im zweiten Durchgang
Im zweiten Durchgang steigerten sich die Freien Turner nochmals und kamen zu weiteren Chancen: „Wir haben es im zweiten Durchgang geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen und waren auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz, im Ballbesitz noch etwas klarer.“ Dennoch blieb der Anschlusstreffer aus: „Wir hatten auch noch weitere zwei, drei gute Möglichkeiten, das 2:1 zu erzielen.“
Zusätzlich erschwert wurde die Aufgabe durch eine Verletzung: „Wir mussten das Spiel die letzten 20 Minuten sogar zu 10 beenden, weil sich Florian Reinke im Laufe des Spiels verletzt hat.“ Trotz Unterzahl zeigte die Mannschaft großen Einsatz: „Wir haben dann im 10 gegen 11 das Spiel kontrolliert und weiter mutig nach vorne gespielt, haben alles reingeworfen und jeden Ball defensiv verteidigt.“ so Renner, der ein gut eingestelltes Team sah.
Am Ende blieb jedoch die Erkenntnis, dass die Chancenverwertung den Ausschlag gab: „Es hat nicht die Mannschaft gewonnen, die den besseren Fußball gespielt hat, sondern die, die vor dem Tor kaltschnäuziger war.“ Renner zog dennoch ein positives Fazit: „Wir sind ein Stück weit an uns selbst gescheitert. Aber diese Niederlage wird uns nicht umwerfen, ganz im Gegenteil. Wir werden noch stärker zurückkommen und nehmen viel Positives mit.“
Die nächste Chance haben die Freien Turner direkt am Samstag, wenn man den Bovender SV empfängt. Bleckenstedt hingegen reist am Sonntag nach Fallersleben.