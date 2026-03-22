"An uns selbst gescheitert" - Freie Turner verlieren in Bleckenstedt

Die Gäste starteten eigentlich vielversprechend in die Partie. „Wir haben nach 15 Sekunden die Riesenchance, das 1:0 zu erzielen“, berichtete Renner, doch die frühe Führung blieb aus. Stattdessen ging Bleckenstedt nach einem Ballverlust im Anschluss an eine eigene Ecke in Führung. Den Konter vollendete Andrea Rizzo.

Auch danach erspielte sich Braunschweig zahlreiche, teils sehr gute, Möglichkeiten, blieb jedoch im Abschluss glücklos. Bleckenstedt zeigte sich hingegen effizient und erhöhte noch vor der Pause: „Wir kriegen dann im Laufe des ersten Durchgangs nach einem langgeschlagenen Ball die Aktion nicht konsequent genug wegverteidigt, sodass Bleckenstedt dann auf 2:0 stellt.“ so Renner. Wieder war Rizzo der Torschütze. Damit bleibt der Routinier der Top-Torjäger der Landesliga. Keine Tore im zweiten Durchgang Im zweiten Durchgang steigerten sich die Freien Turner nochmals und kamen zu weiteren Chancen: „Wir haben es im zweiten Durchgang geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen und waren auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz, im Ballbesitz noch etwas klarer.“ Dennoch blieb der Anschlusstreffer aus: „Wir hatten auch noch weitere zwei, drei gute Möglichkeiten, das 2:1 zu erzielen.“