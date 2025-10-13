„An solchen Tagen klappt einfach alles“, Wahrenholz siegt in Hehlingen

„Die ersten 15, 20 Minuten waren relativ ausgeglichen, da hätte das Spiel wirklich in beide Richtungen kippen können“, berichtete Neumann nach dem Abpfiff. „Aber dann haben wir zwei richtig gute Möglichkeiten genutzt, das war heute der Unterschied.“

Nach einer halben Stunde brachte Marten Richter die Gäste in Führung, Marlon Hanse erhöhte kurz vor der Pause (39.). „Wir hatten davor schon zwei Hundertprozentige, da habe ich kurz gedacht: Jetzt verfallen wir wieder in alte Muster“, sagte Neumann. „Aber zum Glück war das diesmal nicht so. Wir haben nachgelegt und das Spiel dann auch klar in die Hand genommen.“

In der Halbzeit forderte der Trainer seine Mannschaft auf, weiter aktiv zu bleiben und das Tempo hochzuhalten, mit durchschlagendem Erfolg. Norman Balke traf unmittelbar nach Wiederanpfiff doppelt (48., 51.) und sorgte früh für die Vorentscheidung. „Wir haben in der Pause ein, zwei Dinge im Zentrum angepasst, das war wohl der Schlüssel zum Erfolg. Die Jungs sind dann rausgekommen und haben das richtig gut umgesetzt“, lobte Neumann.

Trotz der klaren Führung blieb Wahrenholz druckvoll. Ein Strafstoß von Julian Koch (73.) und ein spätes Tor des eingewechselten Philipp Greve (86.) stellten den 6:0-Endstand her. Für beide war es der jeweils erste Saisontreffer. „Philipp ist eigentlich Innenverteidiger, ich habe ihn einfach mal auf die Mittelstürmerposition gesetzt und an solchen Tagen klappt dann auch sowas.“

Während der Sieg für Wahrenholz deutlich ausfiel, fand Neumann auch anerkennende Worte für den Gegner: „Hehlingen hat sich nie aufgegeben. Es war ein knackiges, aber faires Spiel.“

Mit dem Auswärtserfolg klettert der VfL Wahrenholz auf 15 Punkte aus neun Spielen und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. „Das war heute eine gierige Mannschaft, die immer aktiv geblieben ist – egal, wie hoch der Spielstand war. Wir sind froh über die nächsten drei Punkte, jetzt bereiten wir uns unter der Woche auf Isenbüttel vor und freuen uns dann auf ein schönes Spiel bei uns zu Hause am Taterbusch.“, blickte Neumann voraus.