"An guten Tagen können wir gegen jede Mannschaft gewinnen"

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Co-Trainer Pascal Bigalke vom SV Rotenberg hat uns ein paar Eindrücke gegeben.
Wir beginnen am 31.01 mit der Vorbereitung. Unsere Vorbereitung wird sehr abwechslungsreich reich sein. Wir spielen bei einem Vorbereitungsturnier mit und haben aber auch die ein oder andere Einheit im Fitnessstudio mit Spinning oder Kraft Ausdauer Zirkel geplant.
Wenn man den Trainer wechselt braucht es normalerweise Zeit damit sich alle aneinander gewöhnen können und das taktische Konzept des Trainer umgesetzt werden kann. Dies ging bei uns relativ schnell, die Mannschaft hat schnell verinnerlicht wodrauf es ankommt und nach ein paar taktischen Anpassungen lief es dann relativ schnell sehr gut.
Wenn wir es schaffen uns Woche für Woche zu motivieren egal gegen welchen Gegner wir spielen dann kann es auch noch weiter nach oben gehen. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen
Bislang gibt es keine Zu oder Abgänge
Ich glaube die Meisterschaft wird zwischen Hainberg und Landolfshausen entschieden. Wer am Ende auf den abstiegsrängen steht ist schwer zu sagen. Wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis zueinander deswegen hoffe ich das dostluk da unten raus kommt. Ansonsten kann es bis Platz 8 noch jede Mannschaft treffen.