Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Co-Trainer Pascal Bigalke vom SV Rotenberg hat uns ein paar Eindrücke gegeben.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir beginnen am 31.01 mit der Vorbereitung. Unsere Vorbereitung wird sehr abwechslungsreich reich sein. Wir spielen bei einem Vorbereitungsturnier mit und haben aber auch die ein oder andere Einheit im Fitnessstudio mit Spinning oder Kraft Ausdauer Zirkel geplant. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf? Wir haben bislang eine durchschnittliche Hinrunde gespielt mit viel Luft nach oben.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Wenn man den Trainer wechselt braucht es normalerweise Zeit damit sich alle aneinander gewöhnen können und das taktische Konzept des Trainer umgesetzt werden kann. Dies ging bei uns relativ schnell, die Mannschaft hat schnell verinnerlicht wodrauf es ankommt und nach ein paar taktischen Anpassungen lief es dann relativ schnell sehr gut.

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan? Das wichtigste bei uns ist die Konstanz, wir haben viel Potenzial und an guten Tagen können wir gegen jede Mannschaft gewinnen. Nur leider rufen wir unser Potenzial zu selten ab. Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde? Wenn wir es schaffen uns Woche für Woche zu motivieren egal gegen welchen Gegner wir spielen dann kann es auch noch weiter nach oben gehen. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen

Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann? Bislang gibt es keine Zu oder Abgänge