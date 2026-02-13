An Fasching erst nach dem Spiel denken

Für die U19 des 1. FC Saarbrücken ist am zweiten Spieltag der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsrunde, Liga B, Gruppe E am Sonntagmorgen schnelle Wiedergutmachung angesagt. Nach der mit 0:4 zu hoch ausgefallenen Startniederlage beim SV Wehen Wiesbaden empfängt das Malstatter Team um 11 Uhr die SpVgg. Greuther Fürth im FC-Sportfeld (Camphauser Str ). "Ich bin mir sicher, dass am Samstag Abend keiner unserer Spieler an Fasching denkt. Alle wollen mithelfen, den ersten Heimsieg zu erreichen, alle sind heiss und einsatzbereit. Wenn wir gegen einen Gegner auf Augenhöhe ein gutes Spiel zeigen und zu Punkten kommen, gibt es noch einen Geund mehr zum Feiern und es ist ja noch genug Zeit danach", sagte Trainer Joscha Klauck am Fr eitag.