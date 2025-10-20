"An Fairness nicht zu überbietende" Aktion entscheidet Eching-Spiel

– Foto: Sascha Hecken

Nach einem bemerkenswerten Elfmeter-Verzicht der Gastgeberinnen trennten sich die Teams mit 2:2. TSV-Trainer Frehe zieht Bilanz: „Hätten mit drei Punkten nach Hause fahren müssen.“

Eching – Von einer weiteren spielerischen Steigerung sprach TSV-Trainer Marvin Frehe im Anschluss an das 2:2 (2:1)-Unentschieden seiner Echingerinnen beim SV Saaldorf. Allerdings fehlte es den Zebras diesmal an der letzten Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten. „Wir hätten hier auf jeden Fall mit drei Punkten nach Hause fahren müssen“, ordnete Frehe ein. So ließ nicht nur Gentiana Hoxha (Distanzschuss), sondern auch Isabell Gmelch (Alleingang) schon in der Anfangsphase eine hundertprozentige Möglichkeit liegen. Erst in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte zappelte das Leder dann gleich drei Mal im Netz: Nach einem Ball in die Tiefe brachte Gmelch ihr Team in Führung (31.), ehe sie im Anschluss an einen Abpraller der SVS-Schlussfrau sogar noch einmal verwandeln konnte (45.+1). Zwischenzeitlich hatte Tatjana Steinau im Zuge einer Ping-Pong-Situation im Strafraum aber für den Ausgleich der Gastgeberinnen gesorgt (38.).

Vor allem von schlecht ausgespielten Kontersituationen berichtete Frehe dann in den zweiten 45 Minuten: „Da ist das Spiel generell abgeflacht und es war nicht mehr ganz so viel Power drin.“ So beschränkten sich die großen Chancen auf einen erneuten Alleingang von Gmelch sowie ein Abseitstor von Anna-Lena Beer. Derweil konnte Marina Aglassinger nach einer Glanzparade von Echings-Keeperin Vicky Mucha zum 2:2 abstauben (62.). „An Fairness kaum zu überbieten“ sei dann aber die möglicherweise spielentscheidende Szene in der 90 Minute gewesen: In Folge eines vermeintlichen Fouls zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Im selben Augenblick erklärte die gefallenen Saaldorfer Kickerin jedoch, dass sie bereits zuvor gestolpert war, woraufhin der Schiedsrichter seine Entscheidung zurücknahm. „Hut ab. Das war eine ganz, ganz tolle Aktion“, lobte der TSV-Coach daraufhin die Gegnerin.