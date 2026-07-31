„An einem guten Tag hauen sie dir zehn Stück rein“ – Unterföhring gastiert in Grünwald

Frech und offensiv: Unterföhring (Kevin Flesch, r.) ist mit elf erzielten Toren in drei Spielen gestartet. – Foto: Andreas Mayr

Der FC Unterföhring gastiert am Samstag beim TSV Grünwald. Trainer Andreas Faber warnt vor der Offensive des Gegners – und verspricht trotzdem Angriffsfußball.

Der FC Unterföhring liebt es, offensiv und frech Fußball zu spielen. Zuletzt bei der 2:4-Heimpleite gegen Kirchheim klappte das nicht wirklich, aber dafür könnte es nun richtig Spektakel geben. Bei dem Gastspiel in Grünwald (Samstag, 14 Uhr) scheint ein Nullnull ausgeschlossen.

Grünwald hat einen der prominentesten Kader der Liga und wollte sich nach der wilden Vorsaison stabilisieren, um nun ganz oben angreifen zu können. Nach dem ersten Eindruck geht es in der Schießbude Grünwald weiter wie bisher. Bei zwei Niederlagen zum Start kassierte der Club satte sieben Gegentore. Das 4:5 am Mittwoch bei Meisterfavorit Türkgücü war wieder eine ganz wilde Nummer.

„Wenn die einen richtig guten Tag haben, dann hauen sie dir zehn Stück rein“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber mit seiner Warnung vor der Offensivpower aus dem Münchner Nobelvorort. Über die Ansatzpunkte bei Grünwalds Hintermannschaft spricht er nicht, aber das hat sicher der eine oder andere Unterföhringer am Mittwoch vor Ort gesehen. „Die zwei Niederlagen zum Start machen es jetzt für uns nicht leichter“, vermutet Faber.

Der Unterföhringer Trainer hat vor der Saison FCU-Fußball versprochen und durchaus geliefert. Sechs Punkte nach drei Spielen sind ordentlich und elf geschossene Tore der zweitbeste Wert der Liga hinter Murnau, das Haching II mit 8:0 abgeschossen hat. Der Trainer macht deutlich, dass er auch gegen die Startruppe aus dem Süden des Landkreises keinen taktischen Salto rückwärts macht mit defensiven Versteckspielen: „Wir haben jetzt sieben bis acht Wochen daran gearbeitet, um der Mannschaft eine Identität zu geben. Das werfen wir doch nicht wegen eines Gegners über den Haufen.“ Vielmehr möchte er mitspielen, und der Grünwalder Etat, der ein Vielfaches von Unterföhring sein dürfte, ist eher eine Motivation.

Personell gibt es eine Top-Nachricht mit dem Debüt von Philipp Stipic. Der zentrale Mittelfeldspieler hat seine Rot-Sperre abgesessen und wird ziemlich sicher in der Startelf stehen. „Er bringt alles mit, was wir uns gewünscht haben“, sagt Faber über den Sechser, auf den er große Stücke hält. Auch Abwehr-Routinier Alexander Jobst dürfte bald seine ersten Landesliga-Minuten bei dem neuen Verein bestreiten. Fraglich ist dagegen der junge Innenverteidiger Vitus Asam. (nb)