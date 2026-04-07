An die Spitze der Zuschauertabelle: Große Kulisse bei Landesliga-Derby

– Foto: Frank Möller

Schon seit einigen Wochen wurde das Duell zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem SV Preußen Schönhausen mit Spannung erwartet. Immerhin hat das Elbe-Derby der LOTTO-Landesliga Nord eine große Kulisse versprochen. Diese gab es am Ostermontag auch im Stadion am Wäldchen.

Mit 666 offiziell vermerkten Zuschauern vermeldeten die Gastgeber für das Nachbarschaftsduell eine der größten Kulissen der laufenden Landesliga-Saison. Auch viele Anhänger aus Schönhausen hatten die Reise ins zehn Kilometer entfernte Tangermünde mit angetreten. Zum Einlauf beider Mannschaften zeigten sie sogar eine kleine Choreografie in den Farben des Vereins.

Punkten konnten die Preußen in diesem besonderen Duell gegen den früheren Kooperationspartner im Nachwuchs- und Herrenbereich allerdings nicht. Nach einer knappen halben Stunde brachte Silas Lehmann (27.) die Hausherren bereits in Front. Andriy Zaporoshchenko (63.) und Maurice Pascale Schmidt (83.) bauten die Führung für den Favoriten im zweiten Durchgang aus.

Nach Derby-Andrang: Saxonia löst Preussen an der Spitze ab

Auch abseits des Rasens gab es frohe Kunde für die Gastgeber. Mit der großen Kulisse im Elbe-Derby hat der FSV Saxonia Tangermünde die Tabellenführung übernommen: Mit nun durchschnittlich 218 Zuschauern pro Partie zählte der "Rote Adler" zu seinen Heimspielen mehr Besucher als jeder andere Vertreter in der LOTTO-Landesliga Nord. Abgelöst haben die Saxonen damit die Preussen aus Schönhausen, die einschließlich der 940 Zuschauer im Hinspiel (1:1) auf durchschnittlich 200 Besucher pro Heimspiel kommen.

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Jenes Duell, das in dieser Saison ein absoluter Zuschauermagnet ist, könnte es in der neuen Landesliga-Spielzeit allerdings nicht mehr geben. Während Tangermünde mit 33 Punkten solide im Mittelfeld auf Tabellenplatz sieben positioniert ist, droht dem Aufsteiger aus Schönhausen der direkte Wiederabstieg in die Landesklasse. Aus 21 Partien stehen lediglich 14 Zähler, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits fünf Punkte. Ob es in der neuen Saison wieder zum Elbe-Derby kommt, ist also noch fraglich.