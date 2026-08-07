»An die Grenze gehen«: Wendelstein fordert Schlusslicht Bruck Aufsteiger siegt souverän in Neuendettelsau +++ FSV Bruck nach Pleite gegen den ATSV weiter ohne Punkt +++ Wagler-Elf will vor Pokal-Kracher nachlegen von Marco Baumgartner · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Vor dem Highlight gegen die Münchner Löwen geht es für den FC Wendelstein (in rot) nochmal um wichtige Punkte gegen das Schlusslicht Erlangen-Bruck. – Foto: Wolfgang Zink

Am 5. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt der Aufsteiger FC Wendelstein den FSV Erlangen-Bruck. Während der Neuling nach dem ersten Saisonsieg mit viel Selbstvertrauen aufläuft, steht der FSV Erlangen-Bruck nach vier Niederlagen aus vier Spielen am Tabellenende und kämpft um den Befreiungsschlag.

Erfolgsspuren auf beiden Seiten Der FC Wendelstein feierte am vergangenen Spieltag einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg beim TSC Neuendettelsau. Jonas Masseck schnürte mit seinen Treffern in der 31. und 75. Minute einen Doppelpack und belohnte die Mannschaft von Trainer Dirk Wagler für einen reifen Auftritt. Ganz anders stellt sich die Lage beim FSV Erlangen-Bruck dar: Das Team von Coach Kim Daschner musste sich im Heimspiel dem Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen mit 0:2 geschlagen geben. Nach torloser erster Hälfte brachten Burak Ölcer (48.) und Emanoel Bushaj (86.) die Gäste auf die Siegerstraße, während Bruck ab der 80. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Leon Grimm in Unterzahl agieren musste.