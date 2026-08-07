 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

»An die Grenze gehen«: Wendelstein fordert Schlusslicht Bruck

Aufsteiger siegt souverän in Neuendettelsau +++ FSV Bruck nach Pleite gegen den ATSV weiter ohne Punkt +++ Wagler-Elf will vor Pokal-Kracher nachlegen

von Marco Baumgartner · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Vor dem Highlight gegen die Münchner Löwen geht es für den FC Wendelstein (in rot) nochmal um wichtige Punkte gegen das Schlusslicht Erlangen-Bruck.
Vor dem Highlight gegen die Münchner Löwen geht es für den FC Wendelstein (in rot) nochmal um wichtige Punkte gegen das Schlusslicht Erlangen-Bruck. – Foto: Wolfgang Zink

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Landesliga Nordost
ATSV Erlang.
Groß`lohe
FSV Bruck
Quelle Fürth

Am 5. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt der Aufsteiger FC Wendelstein den FSV Erlangen-Bruck. Während der Neuling nach dem ersten Saisonsieg mit viel Selbstvertrauen aufläuft, steht der FSV Erlangen-Bruck nach vier Niederlagen aus vier Spielen am Tabellenende und kämpft um den Befreiungsschlag.

Erfolgsspuren auf beiden Seiten

Der FC Wendelstein feierte am vergangenen Spieltag einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg beim TSC Neuendettelsau. Jonas Masseck schnürte mit seinen Treffern in der 31. und 75. Minute einen Doppelpack und belohnte die Mannschaft von Trainer Dirk Wagler für einen reifen Auftritt.

Ganz anders stellt sich die Lage beim FSV Erlangen-Bruck dar: Das Team von Coach Kim Daschner musste sich im Heimspiel dem Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen mit 0:2 geschlagen geben. Nach torloser erster Hälfte brachten Burak Ölcer (48.) und Emanoel Bushaj (86.) die Gäste auf die Siegerstraße, während Bruck ab der 80. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Leon Grimm in Unterzahl agieren musste.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wendelstein 2017
FC Wendelstein 2017Wendelstein
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
14:00

Wagler-Elf gewarnt – Einwechselspieler überzeugen

Wendelsteins Trainer Dirk Wagler blickt zufrieden auf das 2:0 in Neuendettelsau zurück, richtet den Fokus aber sofort auf die kommende Aufgabe: „Wir sind ganz gut in der Liga angekommen. Das war schon für den Trainer sehr angenehm. Es war einigermaßen souverän, wir haben ganz guten Ballbesitz gehabt und zur richtigen Zeit die Tore gemacht.“ Vor dem punktlosen Gegner zeigt Wagler jedoch großen Respekt: „Bruck ist neu zusammengewürfelt und hat jetzt viermal verloren. Aber trotzdem ist das eine gute Mannschaft, das wissen wir. Meine Truppe weiß genau, dass wir da immer an die Grenze gehen müssen. Unterschätzen werden wir niemanden.“

Besonders positiv hebt der Wendelsteiner Übungsleiter die Reservisten hervor, die den Kader in der Breite stärken: „Ich bin unwahrscheinlich zufrieden mit meinen Einwechselspielern, die so ein bisschen hinten dran sind, die machen ihre Sache richtig toll.“ Personell muss der Aufsteiger allerdings schmerzhafte Ausfälle verkraften: Die Brüder Jonas und Felix Hammel fehlen verletzungsbedingt – Jonas fällt länger aus, Kapitän Felix plagt eine Rippenprellung. Dennoch blickt Wagler optimistisch auf das Spiel, auch mit Blick auf das anstehende Pokal-Highlight unter der Woche gegen den TSV 1860 München: „Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt nochmal punkten könnten. Dann wäre das auch für den mich angenehmer, gegen 1860 zu spielen, weil du dich mehr darauf freuen kannst, als wenn in der Liga die Hütte brennen würde.“

Die tabellarische Ausgangslage

Der FC Wendelstein rangiert mit fünf Zählern auf Tabellenplatz 10 und hat den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Der FSV Erlangen-Bruck wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis und belegt mit null Punkten sowie einem Torverhältnis von 2:10 den 18. und letzten Tabellenplatz.

Die weiteren Spiele des 5. Spieltags:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
14:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpV Bayreuth II
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
14:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
15:00

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
15:00