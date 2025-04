„An der Tabellenspitze sind wir erstmal raus“: FCA Unterbruck kassiert zweite Klatsche in Folge

War es das schon mit den Unterbrucker Ambitionen, oben an der Tabellenspitze der Kreisliga 2 noch ein Wörtchen mitzureden? Binnen acht Tagen traten die Ampertaler zu zwei Spitzenspielen gegen Finsing und Walpertskirchen an – und zweimal gab es eine richtige Schlappe.

Nach dem 0:6 in Finsing musste man sich am Karsamstag auch beim SV Walpertskirchen geschlagen geben. 2:5 (0:5) hieß es am Ende. „Das war eine verdiente Niederlage“, räumte Abteilungsleiter Christian Stanglmeir ein.

Die FCA-Misere nahm nach nicht einmal zehn Minuten ihren Lauf und war quasi zum Halbzeitpfiff zu Ende erzählt. In der neunten Spielminute lief Christian Käser alleine aufs Tor zu und vollendete zur Walpertskirchener Führung. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im FCA-Kasten: Dieses Mal leisteten sich Keeper Michael Zachskorn und einer seiner Verteidiger einen Abstimmungsfehler. Christian Käser war’s egal – und so stand es schon früh 2:0 (11.) für den ganz stark aufspielenden SVW.