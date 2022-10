Donaustauf und Eltersdorf müssen gewinnen, um Bamberg und Gebenbach nicht aus den Augen zu verlieren. – Foto: Florian Würthele

An der Tabellenspitze droht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 16. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Kann sich das Führungsduo weiter absetzen? +++ Würzburg "darf nicht ohne Punkte nach Hause fahren" +++ Kellerduell in Weiden +++

Gewinnt Gebenbach das Landkreis-Derby am Freitagabend und der FC Eintracht Bamberg am Samstag des 16. Spieltages in Regensburg, sind Eltersdorf und Donaustauf zwei Spieltage vor Saison-Halbzeit praktisch dazu verdammt, ebenfalls einen Dreier zu holen. Ansonsten droht an der Tabellenspitze eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Doch, Achtung: So einfach wird das nicht für die Stauf und die Quecken. Immerhin geht es mit der SpVgg Bayern Hof bzw. den TSV Abtswind gegen zuletzt positive Nachrichten produzierende Teams.

Und auch im hinteren Bereich der Tabelle stehen richtungsweisende Wege an. Unter anderem spricht WFV-Trainer Harald Funsch vor der Partie in Neumarkt davon, "dass man nicht ohne Punkte nach Hause fahren dürfe" und in Weiden steigt der Kellerknaller des Wochenendes.

Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Die Mannschaft hat die Woche über sehr gut, sehr hart und sehr fokussiert trainiert. Wir wollen gemeinsam den Bock umstoßen und alles auf den Platz bringen, was wir haben. Wir spielen zu Hause und wollen endlich Aufwand mit Ertrag in Einklang bringen." Personal: Die Lage entspannt sich nach dem aus personeller Sicht schwierigen Spiel gegen Gebenbach. Einige Spieler haben sich gesund gemeldet. Harald Funsch (Trainer, Würzburg): "Wie hoch die Trauben in Neumarkt hängen, konnten wir im März dieses Jahres erfahren. Der Heimsieg gegen Regensburg und eine gute Trainingswoche geben uns Aufwind. Wir dürfen nicht ohne Punkte nach Hause fahren, um auch aufgrund des schwierigen Programms der nächsten Wochen mittelfristig vom Tabellenkeller fern zu bleiben." Personal: Fraglich: Moritz Lotzen, Constantin Schmitt; es fallen sicher aus: Luis Wagner, Essa Ganes, Moritz Renninger und Christian Ettinger;

Christoph Jank (Trainer, Jahn II): "Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen den Ersten der Tabelle. FCE Bamberg ist eine sehr gut organisierte und torgefährliche Mannschaft. Für uns ist es wichtig, geduldig und präzise im Spielaufbau zu sein und bei Ballbesitz FCE Bamberg aggressiv im Zweikampf zu sein." Personal: Donlan Osei-Tutu (Schmerzen der Patellasehne) und Jonas Bauer (Muskelverletzung) stehen nicht im Kader. Jan Gernlein (Trainer, Bamberg): "Nach unserem Heimsieg gegen Geesdorf ist die Stimmung nach wie vor gut. Besonders gefreut hat es, dass wieder viele Jungs auf Spielzeiten gekommen sind, die sie zuletzt nicht so hatten. Wenn alle weiter so arbeiten, macht es einfach extrem viel Spaß. In Regensburg erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die unsere Lücken suchen wird und ausnutzen möchte. Es wird wichtig sein, das von Beginn an zu unterbinden und clever zu verteidigen." Personal: Die Langzeitausfälle sind bekannt. Auch Marc Reischmann könnte kurzfristig ausfallen. Johannes Gebhart ist privat verhindert

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Trotz der Niederlage gegen Bamberg gehen wir positiv gestimmt in die Partie gegen den ATSV aus Erlangen. Ziel ist es, den dritten Heimsieg in Folge zu holen. Aber gerade die Pokalerfolge des ATSV zeigen, dass hierfür eine fehlerfreie Defensivleistung nötig sein wird. " Personal: Shawn Hilgert, Marius Wiederer, Pauli Häfner, Stammkeeper Maximilian Humpenöder und Torjäger Vincent Held sind verletzt. Chris Hofbauer (Trainer, Erlangen): "Wir wollen unsere ungeschlagene Serie fortsetzen und am Samstag gegen Geesdorf mit viel Leidenschaft Fussball spielen. Wichtig ist, dass wir das schnelle Umschaltspiel des Gegners unterbinden. Wir sind sehr zuversichtlich und werden an die gute 2.Halbzeit gegen Kornburg anknüpfen." Personal: Verletzungs- und Krankheitsbedingt stehen Tobias Gröger und Emre Uluca nicht im Aufgebot.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Wichtig für die Jungs war zuletzt wieder das Erfolgserlebnis. Auch wenn es in der 1. Halbzeit noch etwas holprig war, hat die Mannschaft nach der Pause guten Fußball gezeigt, es aber wieder versäumt, rechtzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Gegen die SpVgg Bayern Hof kommt es nun darauf an, von Beginn an engagiert und konzentriert – insbesondere beim Abschluss - in das Spiel zu gehen und sich zu belohnen." Personal: Oliver Gonnert kehrt nach langer Leidenszeit wieder in den Kader zurück. Somit stehen alle Mann außer Calvin Sengül (Long-Covid) zur Verfügung.

Die SpVgg Bayern Hof hat zu dieser Partie keine Informationen übermittelt

Stefan Wagner (Trainer, Donaustauf): "Die Stimmung ist gut, wir wollen den 3. Sieg in Folge." Personal: Daniel Massinger kehrt in den Kader zurück, womit alle Mann an Bord sind. Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter, Abtswind): "Der TSV Abtswind fährt am Wochenende nach Donaustauf. Dort treffen wir auf eine Mannschaft, die definitiv besser ist als ihr Tabellenplatz. Dies wird durch ihre erzielten Tore eindrucksvoll bestätigt. Nach dem letzten Heimspielerfolg konnten wir uns weiter im Mittelfeld festsetzen. Es wäre ein weiterer Schritt nach vorne, wenn unsere Truppe gegen eine spielerisch starke Mannschaft mit etwas Zählbarem die Heimreise antritt." Personal: Niclas John, Andreas Bauer und Max Hillenbrand können definitiv nicht spielen - womöglich auch Kapitän Michael Herrmann.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir treffen auf eine ausgewogene, erfahrene und qualitativ sehr starke Mannschaft. Feucht wird am Ende der Saison wieder unter den Spitzenplätzen zu finden sein. Unser Lazarett hat sich leider vergrößert, jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken." Personal: Paul Hansen (Auslandsstudium Amerika), Jakub Hrudka, Leon Reisinger, Marco Pfab, Daniel Ettl und Christof Ostermayr (alle verletzt) fallen aus. Serdal Gündogan (Trainer, Feucht): "Vergangene Woche haben wir uns nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit gegen Weiden verdient durchsetzen können. Gegen Cham wollen wir uns vor allem spielerisch wieder steigern und gegen einen kampsfstarken Gegner körperlich dagegenhalten. Unser Team war unter der Woche sehr engagiert und ist gewillt ein gutes Spiel abzuliefern." Personal: Tamino Gratz, Michael Kraut, Gonzalo Lopez Guerena, Marko Korene, Benjamin Neuendank, Majid Salis Jara und Gabriel Haselbichler werden fehlen.

