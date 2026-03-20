An der Tabellenspitze alles offen, Abstiegskampf spitzt sich zu

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Bodensee verspricht ein spannendes Wochenende voller richtungsweisender Duelle an beiden Enden der Tabelle zu werden. In der Staffel 2 sticht besonders das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter FC Isny und dem lauernden Vierten SV Amtzell heraus, während sich im Tabellenkeller die SG Argental und das Schlusslicht TSV Neukirch ein echtes Schicksalsspiel um den Klassenerhalt liefern. Zeitgleich möchte in der Staffel 1 der unangefochtene Primus SG Baienfurt seine Dominanz untermauern, während der strauchelnde Verfolger TSV Berg II gegen das defensivschwache Schlusslicht SV Kehlen zwingend punkten muss, um den Relegationsplatz zu verteidigen. Abgerundet wird das Fußballwochenende in beiden Ligen durch emotionale Revanche-Spiele und hart umkämpfte direkte Duelle, die im engen Rennen um Auf- und Abstieg keine Fehler mehr verzeihen.
Der 19. Spieltag der Kreisliga A1 Bodensee beginnt am morgigen Samstag mit einem echten Kellerduell, wenn die TSG Ailingen II als Vorletzter den Zwölften TSV Eschach II empfängt. Die Gastgeber stehen mit nur dreizehn Punkten massiv unter Druck und benötigen nach drei herben Rückrunden-Niederlagen dringend einen Sieg wie beim 2:0 im Hinspiel, um den tabellarischen Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.
Am Sonntagmittag steht der ebenfalls in der Rückrunde noch punktlose Tabellenelfte SV Baindt II vor einer schwerenAufgabe gegen den unangefochtenen Spitzenreiter SG Baienfurt. Der souveräne Primus thront mit 43 Zählern sowie einem überragenden Torverhältnis von 54:22 einsam an der Spitze und will nach dem jüngsten 7:0-Schützenfest auch das 3:0 aus dem Hinspiel eindrucksvoll bestätigen.
Direkt im Anschluss möchte der Tabellenachte FV Molpertshaus den Schwung aus seinem letzten Sieg nutzen, um den auf Platz fünf lauernden SV Ankenreute im Kampf um die vorderen Plätze zu ärgern, was zugleich die späte Revanche für das Hinspiel wäre, in dem man durch einen verschossenen Last-Minute-Elfmeter unglücklich unterlag. Oben dranbleiben will der formstarke Tabellendritte SV Mochenwangen, der als einziges Team alle drei Rückrundenspiele gewann und gegen den SV Weissenau nach dem dominanten 5:0 im ersten Aufeinandertreffen erneut als klarer Favorit antritt, um den zweiten Rang ins Visier zu nehmen.
Wiedergutmachung für die jüngste Niederlage in Unterzahl strebt der Sechste SGM Fischbach/Schnetzenhausen gegen den stark abstiegsbedrohten Tabellendreizehnten VfB Friedrichshafen II an. Die Gäste brauchen nach einer deutlichen Pleite jeden Punkt im Tabellenkeller, verloren jedoch schon das Hinspiel durch extrem späte Gegentore in der Nachspielzeit überaus unglücklich.
Für mächtig Furore sorgte zuletzt die zehntplatzierte FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss mit einem spektakulären Sieg in Unterzahl und rechnet sich nun auch gegen die siebtplatzierte SG Aulendorf wichtige Punkte für das gesicherte Mittelfeld aus, obwohl die Gäste nach einem 5:0-Kantersieg vor Selbstvertrauen strotzen. Ein wegweisendes Duell erwartet die neuntplatzierte SG Waldburg/Grünkraut, die nach ihrem sensationellen Coup gegen den Tabellenzweiten nun den strauchelnden Vierten SK Weingarten fordert, der nach einer bitteren Pleite unbedingt zurück in die Aufstiegsränge drängt und das 3:2 aus dem Hinspiel wiederholen möchte.
Den Abschluss bildet das ungleiche Aufeinandertreffen zwischen dem defensiv anfälligen Schlusslicht SV Kehlen, das bereits 66 Gegentore kassierte, und dem Tabellenzweiten TSV Berg II. Nach der unerwarteten Niederlage am vergangenen Wochenende muss die zweitplatzierte Elf aus Berg zwingend gewinnen, um den Relegationsplatz zu verteidigen, und wird sich dabei an das Hinspiel klammern, als ein früher 0:2-Rückstand noch nervenaufreibend in einen Sieg gedreht wurde.
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Am 19. Spieltag der Kreisliga A2 Bodensee empfängt die vom Abstieg bedrohte SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen als Vorletzter den Tabellendritten SpVgg Lindau. Die Gäste gehen nach einem jüngsten 3:2-Erfolg und einem klaren 5:1 im Hinspiel favorisiert in die Partie, während die Hausherren beide bisherigen Rückrundenspiele verloren haben.
Der Tabellendreizehnte FC Scheidegg greift nach einer unfreiwilligen Pause gegen den zehntplatzierten FC Wangen II wieder in das Geschehen ein und will seinen knappen 3:2-Hinspielerfolg gegen ein Team wiederholen, das zuletzt durch einen 3:1-Sieg moralischen Aufwind tanken konnte. Im Kampf um die Tabellenspitze will der starke Zweitplatzierte TSV Schlachters nach seinem jüngsten 1:0-Sieg gegen die zwölftplatzierte SG Kißlegg, die zuletzt spielfrei war, unbedingt dreifach punkten. Damit soll nach dem wilden 3:3-Unentschieden aus der Hinrunde diesmal ein klarer Sieger ermittelt werden.
Der Tabellenfünfte SV Eglofs strotzt nach einem dominanten 5:1-Erfolg vor Selbstvertrauen und empfängt die auf Platz neun liegende SGM HENOBO. Gegen die jüngst knapp unterlegenen Gäste strebt Eglofs an, den 2:0-Sieg aus dem ersten Aufeinandertreffen zu bestätigen. Ein absolutes Schicksalsspiel findet im Tabellenkeller statt, wenn die SG Argental nach einer eigenen 0:3-Pleite auf das abgeschlagene Schlusslicht TSV Neukirch trifft. Beide Teams brauchen dringend Zähler, wobei die Gäste mit alarmierenden 64 Gegentoren und zwei jüngsten Rückrundenpleiten auf Wiedergutmachung für die herbe 1:4-Hinspielklatsche hoffen.
Mit breiter Brust reist die formstarke SGM Beuren/Rohrdorf, die alle drei Rückrundenspiele gewann, zum elftplatzierten SV Wolfegg. Die Hausherren dürften nach einem Remis gewarnt sein, zumal die Gäste beim 6:1-Hinspielkantersieg ihre offensive Überlegenheit eindrucksvoll demonstrierten. Das absolute Highlight des Spieltags steigt beim Tabellenführer FC Isny, der nach seinem Auftaktsieg in der Rückrunde den gefährlichen Vierten SV Amtzell zum Topspiel bittet. Die Gäste brennen auf Revanche für die knappe 1:2-Hinspielniederlage und könnten den Kampf um die Krone mit einem Auswärtssieg wieder extrem spannend gestalten.
Abgerundet wird der Fußballnachmittag durch das Verfolgerduell zwischen der sechstplatzierten SG HAN, die im letzten Spiel denkbar knapp unterlag, und dem siebtplatzierten TSV Ratzenried, der zuletzt aufgrund einer Absage pausieren musste. Die Gäste hoffen nun, an ihren umjubelten 3:1-Hinspielerfolg, bei dem man einen frühen Rückstand noch furios drehte, nahtlos anknüpfen zu können.
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