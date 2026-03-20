An der Tabellenspitze alles offen, Abstiegskampf spitzt sich zu

– Foto: Josef Kesenheimer, Reiner Uhle

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Bodensee verspricht ein spannendes Wochenende voller richtungsweisender Duelle an beiden Enden der Tabelle zu werden. In der Staffel 2 sticht besonders das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter FC Isny und dem lauernden Vierten SV Amtzell heraus, während sich im Tabellenkeller die SG Argental und das Schlusslicht TSV Neukirch ein echtes Schicksalsspiel um den Klassenerhalt liefern. Zeitgleich möchte in der Staffel 1 der unangefochtene Primus SG Baienfurt seine Dominanz untermauern, während der strauchelnde Verfolger TSV Berg II gegen das defensivschwache Schlusslicht SV Kehlen zwingend punkten muss, um den Relegationsplatz zu verteidigen. Abgerundet wird das Fußballwochenende in beiden Ligen durch emotionale Revanche-Spiele und hart umkämpfte direkte Duelle, die im engen Rennen um Auf- und Abstieg keine Fehler mehr verzeihen.

Kreisliga A1 Bodensee Der 19. Spieltag der Kreisliga A1 Bodensee beginnt am morgigen Samstag mit einem echten Kellerduell, wenn die TSG Ailingen II als Vorletzter den Zwölften TSV Eschach II empfängt. Die Gastgeber stehen mit nur dreizehn Punkten massiv unter Druck und benötigen nach drei herben Rückrunden-Niederlagen dringend einen Sieg wie beim 2:0 im Hinspiel, um den tabellarischen Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Am Sonntagmittag steht der ebenfalls in der Rückrunde noch punktlose Tabellenelfte SV Baindt II vor einer schwerenAufgabe gegen den unangefochtenen Spitzenreiter SG Baienfurt. Der souveräne Primus thront mit 43 Zählern sowie einem überragenden Torverhältnis von 54:22 einsam an der Spitze und will nach dem jüngsten 7:0-Schützenfest auch das 3:0 aus dem Hinspiel eindrucksvoll bestätigen.

Direkt im Anschluss möchte der Tabellenachte FV Molpertshaus den Schwung aus seinem letzten Sieg nutzen, um den auf Platz fünf lauernden SV Ankenreute im Kampf um die vorderen Plätze zu ärgern, was zugleich die späte Revanche für das Hinspiel wäre, in dem man durch einen verschossenen Last-Minute-Elfmeter unglücklich unterlag. Oben dranbleiben will der formstarke Tabellendritte SV Mochenwangen, der als einziges Team alle drei Rückrundenspiele gewann und gegen den SV Weissenau nach dem dominanten 5:0 im ersten Aufeinandertreffen erneut als klarer Favorit antritt, um den zweiten Rang ins Visier zu nehmen. Wiedergutmachung für die jüngste Niederlage in Unterzahl strebt der Sechste SGM Fischbach/Schnetzenhausen gegen den stark abstiegsbedrohten Tabellendreizehnten VfB Friedrichshafen II an. Die Gäste brauchen nach einer deutlichen Pleite jeden Punkt im Tabellenkeller, verloren jedoch schon das Hinspiel durch extrem späte Gegentore in der Nachspielzeit überaus unglücklich.

Für mächtig Furore sorgte zuletzt die zehntplatzierte FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss mit einem spektakulären Sieg in Unterzahl und rechnet sich nun auch gegen die siebtplatzierte SG Aulendorf wichtige Punkte für das gesicherte Mittelfeld aus, obwohl die Gäste nach einem 5:0-Kantersieg vor Selbstvertrauen strotzen. Ein wegweisendes Duell erwartet die neuntplatzierte SG Waldburg/Grünkraut, die nach ihrem sensationellen Coup gegen den Tabellenzweiten nun den strauchelnden Vierten SK Weingarten fordert, der nach einer bitteren Pleite unbedingt zurück in die Aufstiegsränge drängt und das 3:2 aus dem Hinspiel wiederholen möchte. Den Abschluss bildet das ungleiche Aufeinandertreffen zwischen dem defensiv anfälligen Schlusslicht SV Kehlen, das bereits 66 Gegentore kassierte, und dem Tabellenzweiten TSV Berg II. Nach der unerwarteten Niederlage am vergangenen Wochenende muss die zweitplatzierte Elf aus Berg zwingend gewinnen, um den Relegationsplatz zu verteidigen, und wird sich dabei an das Hinspiel klammern, als ein früher 0:2-Rückstand noch nervenaufreibend in einen Sieg gedreht wurde. +++

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr SV Baindt SV Baindt II SG Baienfurt SG Baienfurt 13:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV Molpertshaus Molpertshaus SV Ankenreute Ankenreute 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Mochenwangen Mochenwangen SV Weissenau Weissenau 15:00 PUSH

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Morgen, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen II TSV Eschach TSV Eschach II 15:00 PUSH

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