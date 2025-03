An der Spitze wird‘s wieder eng: FCA Unterbruck kassiert Heimpleite

Nachdem der FCA Unterbruck die Kreisliga zuletzt regelrecht dominiert hatte, setzte es nun in einem packenden Nachholspiel gegen den SV Walpertskirchen eine 2:3-Heimpleite. Damit wird die Liga wieder spannender.

Unterbruck – Die Partie am Mittwochabend ging gleich gut los für die Gäste, die zuletzt etwas nachgelassen hatten im Kampf um den Aufstieg. Keine halbe Stunde war rum, als der SVW vorne lag: Beim Tor von Paul Jäger sah FCA-Keeper Michael Zachskorn nicht allzu gut aus (22.). Unterbruck antwortete aber prompt: Nach einer Freistoßflanke von der Seite köpfte Markus Zacherl wuchtig zum 1:1-Pausenstand (42.) ein.

Unmittelbar nach dem Seitentausch die nächste kalte Dusche: Ein abgefälschter Ball fiel erneut Paul Jäger am Fünfmeterraum vor die Füße, Zachskorn wirkte erneut unsicher – und so stand’s 1:2 (46.). Doch auch diesmal antworteten die Hausherren. Unterbruck kombinierte gut übers Zentrum, Stürmer Andi Hohlenburger legte ab auf Pascal Preller, der sich den erneuten Ausgleich nicht nehmen ließ (65.).

Jetzt ging die Partie hin und her, beide Seiten hatten ihre Chancen. Der Siegtreffer allerdings blieb den Gästen vorbehalten. Unterbruck monierte zuvor zwar ein Foul im Mittelfeld, die Partie lief aber weiter. Auf der anderen Seite gab‘s einen Freistoß für Walpertskirchen, den Florian Baumann in die Maschen bugsierte (79.). In der Schlussminute vergab FCA-Stürmer Hohlenburger die Riesenchance aufs 3:3.