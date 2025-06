An der Spitze nichts Neues

Im Prinzip hatte sich also kaum Überraschendes ergeben – wobei der erneute Versuch der Neuwerker wieder nichts Zählbares hervorbrachte. In der Torschützenliste sogar noch übertroffen wurde Wargalla von Leo Stegner vom 1. FC Mönchengladbach (28 Treffer), dem Brüggener Nils Bonsels, der seit Jahren ein starker Vollstrecker ist (27 Treffer) sowie von Niclas Kuypers vom TSV Bayer Dormagen (26 Treffer).

Die Gnadentaler standen erstmals nach dem 15. Spieltag ganz oben, nachdem es fünf Begegnungen vorher nach einem 0:2 in Neuwerk noch auf Platz sieben herunter gegangen war und der Aufstieg in weite Ferne gerückt schien. Und auch nach dem 0:3 in Brüggen – neun Partien waren danach noch zu absolvieren – sah es nicht nach späterem Jubel aus. Aber auch die Konkurrenz patzte und drei Spieltage später stand die Truppe von Trainer Sebastian Michalsky wieder an der Spitze. Diese komfortable Ausgangssituation wurde dann nicht mehr hergegeben, wobei ein entscheidender Schritt das 5:3 gegen Wickrath nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand am drittletzten Spieltag war.