An der Spitze geht es eng zu: Behauptet TSV Köngen die Führung?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der siebte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht intensive Begegnungen von der Tabellenspitze bis in den Abstiegskampf. Die Spitzenteams TSV Köngen, 1. FC Eislingen und TSGV Waldstetten wollen ihre Positionen festigen, während Bernhausen und SV Waldhausen im oberen Mittelfeld wichtige Punkte sichern möchten. Im Tabellenkeller stehen FV Sontheim/Brenz, TV Echterdingen und VfL Sindelfingen unter Druck, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Sa., 27.09.2025, 13:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
13:00live

TSV Ehningen geht als Tabellensechster in die Partie gegen FV Sontheim/Brenz, die am Tabellenende stehen. Ehningen will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren, während Sontheim/Brenz dringend Punkte benötigt, um sich vom letzten Platz zu lösen. Es ist zu erwarten, dass Ehningen die Spielkontrolle übernehmen wird, während Sontheim/Brenz auf Konterchancen lauert.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:30

SV Waldhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Zähler, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten. Waldhausen wird versuchen, seine Heimstärke auszuspielen, während Stuttgart auswärts eine kompakte Defensive zeigen muss, um nicht den Rückstand zu vergrößern.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:30

SC Geislingen empfängt GSV Maichingen. Geislingen will mit einem Heimsieg die Chance wahren, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Maichingen wird versuchen, Punkte mitzunehmen, um seine Position im unteren Mittelfeld zu sichern. Das Duell verspricht intensive Zweikämpfe und taktische Disziplin auf beiden Seiten.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:30live

TSGV Waldstetten trifft auf SV Böblingen. Waldstetten will als Tabellendritter die Erfolgsserie fortsetzen und den Druck auf die Führenden hochhalten. Böblingen kämpft im Mittelfeld um jeden Punkt und wird versuchen, das Spiel durch schnelle Umschaltaktionen zu kontrollieren.

Sa., 27.09.2025, 16:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
16:30

TSV Bad Boll empfängt 1. FC Eislingen. Eislingen als Tabellenzweiter möchte die Position in der Spitzengruppe festigen und die Heimstärke von Bad Boll überwinden. Bad Boll wird auf defensive Stabilität setzen, um aus dem Heimspiel Zähler mitzunehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

TV Echterdingen trifft auf Tabellenführer TSV Köngen. Köngen will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung ausbauen. Echterdingen steht am Tabellenende unter Zugzwang, um den Abstand zu verringern, und wird voraussichtlich defensiv ausgerichtet spielen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

FV Spfr Neuhausen empfängt TSVgg Plattenhardt. Beide Teams liegen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um sich vom Abstiegskampf zu lösen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch mit hoher Intensität und taktischer Vorsicht.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30

TSV Bernhausen trifft auf VfL Sindelfingen. Bernhausen möchte seine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte festigen, während Sindelfingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Mannschaften werden defensiv bedacht agieren und auf Konterchancen achten.

