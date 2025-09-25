An der Spitze geht es eng zu: Behauptet TSV Köngen die Führung?



TSV Ehningen geht als Tabellensechster in die Partie gegen FV Sontheim/Brenz, die am Tabellenende stehen. Ehningen will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe wahren, während Sontheim/Brenz dringend Punkte benötigt, um sich vom letzten Platz zu lösen. Es ist zu erwarten, dass Ehningen die Spielkontrolle übernehmen wird, während Sontheim/Brenz auf Konterchancen lauert.



SV Waldhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Zähler, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten. Waldhausen wird versuchen, seine Heimstärke auszuspielen, während Stuttgart auswärts eine kompakte Defensive zeigen muss, um nicht den Rückstand zu vergrößern.



SC Geislingen empfängt GSV Maichingen. Geislingen will mit einem Heimsieg die Chance wahren, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Maichingen wird versuchen, Punkte mitzunehmen, um seine Position im unteren Mittelfeld zu sichern. Das Duell verspricht intensive Zweikämpfe und taktische Disziplin auf beiden Seiten.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten SV Böblingen SV Böblingen 15:30 live PUSH



TSGV Waldstetten trifft auf SV Böblingen. Waldstetten will als Tabellendritter die Erfolgsserie fortsetzen und den Druck auf die Führenden hochhalten. Böblingen kämpft im Mittelfeld um jeden Punkt und wird versuchen, das Spiel durch schnelle Umschaltaktionen zu kontrollieren.



TSV Bad Boll empfängt 1. FC Eislingen. Eislingen als Tabellenzweiter möchte die Position in der Spitzengruppe festigen und die Heimstärke von Bad Boll überwinden. Bad Boll wird auf defensive Stabilität setzen, um aus dem Heimspiel Zähler mitzunehmen. TSV Bad Boll empfängt 1. FC Eislingen. Eislingen als Tabellenzweiter möchte die Position in der Spitzengruppe festigen und die Heimstärke von Bad Boll überwinden. Bad Boll wird auf defensive Stabilität setzen, um aus dem Heimspiel Zähler mitzunehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH



TV Echterdingen trifft auf Tabellenführer TSV Köngen. Köngen will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung ausbauen. Echterdingen steht am Tabellenende unter Zugzwang, um den Abstand zu verringern, und wird voraussichtlich defensiv ausgerichtet spielen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00 PUSH



FV Spfr Neuhausen empfängt TSVgg Plattenhardt. Beide Teams liegen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um sich vom Abstiegskampf zu lösen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch mit hoher Intensität und taktischer Vorsicht.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:30 PUSH



TSV Bernhausen trifft auf VfL Sindelfingen. Bernhausen möchte seine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte festigen, während Sindelfingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Mannschaften werden defensiv bedacht agieren und auf Konterchancen achten.