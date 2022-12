An der Madbach wird noch Fußball gearbeitet…

An der Madbach wird noch Fußball gearbeitet - oder - der Simon, der ist arg krank

Die letzte Auswärtstour der Hinrunde führte die Pecher Balllegastheniker ins weit entfernte Queckenberg. Aber der Reihe nach.

Zu Beginn des Auswärtsepoches wurde die Redaktion höchstpersönlich Zeuge wie ein, sich in der Startelf befindlicher, Athlet seine Alkoholfahne mit Kräuterbonbons versuchte zu kaschieren. Tatsächlicherweise bewirkte aber die Kräutermischung in seinem Mund nur das er nun nach Jägermeister roch. Nicht zielführend. Der Rest der Truppe schien nach erstem Augenschein aber topfit und begab sich mit Ihren PKWs Richtung Rheinbach um kurz vor dem Takatukaland die Ausfahrt auf den Mount Queck zu nehmen. Dort angekommen gab es zuerst einmal eine Hiobsbotschaft: der Simon, der ist krank. Der hat die Nase ganz schlimm zu und weiß nicht ob er die 90 Minuten schafft. Bumm. Da ist die Bombe geplatzt. Aber im Sinne der Mannschaft würde er sich dann doch aufs Feld quälen. Während Abwehrchef Simon Cornelisson also am Todestuch nagte, schien sein unehelicher Cousin Fabius Elias Leipelt besonders motiviert auf die anstehende Partie. Er sollte in der Folge noch eine besondere Rolle spielen.

Auf dem Papier sollte der Verlauf der Partie Eig eine klare Kiste werden, so stehen die Pecher nämlich auf dem zweiten und die Zweitvertretung der Queckenberger auf dem letzten Platz. Doch die Pecher Trainerfüchse warnten zurecht das die Heimspiele der Reserve-Queckies immer eine enge Kiste bis jetzt in dieser Saison waren. Man war also gewarnt als der Unparteiische die Partie bei sibirischen Witterungsbedingungen eröffnete. Zuerst einmal beschränkten sich die Pecher Ballakrobaten darauf das Leder in den eigenen Reihen zu halten. Punktuell konnte man in der Anfangsphase auch schon vielversprechende Torabschlüsse erzielen. So zum Beispiel durch einen Distanzschuss von Freizeithexe Nico Schmitt und Ex Marathonläufer a. D. Patrick Schüller. Die Hausherren konnten nach einer guten Viertelstunde aber auch des Öfteren gefährliche Nadelstiche setzen. Mit feiner Kling beförderten sie immer wieder dem Ball hinter die Linien von Ismet Dogan. So musste der älteste Innenverteidiger der Liga in der ein oder anderen Situation in höchster Not gegen den Queckenberger Mittelstürmer ( Stromberg Look-a-like ) retten. Nachdem die Gastgeber von der Madbach eine kleine Drangphase hatten, schaltete sich nun wieder der Ballbesitz starke Tabellenzweite aus Pech ein. Second Hand Kleidungsmodell Simon Cornelisson erkannte einen Laufweg auf der linken Seite von Patrick Schüller und schickte diesen Richtung Tor. Schüller brachte nun die Lungenbläschen so richtig zum glühen und konnte frei auf das Gehäuse der Hausherren zulaufen. Schüller ließ sich in der Folge nicht Lumpen und feuerte einen Kanonenschlag biblischen Ausmaßes Richtung Goalie ab. Dieser Schuss erinnerte viele an die Rakete von Jan Brettler aus dem Spiel gegen Villip 2., mit dem feinen unterschied das der Queckenberger Keeper das Ding irgendwie rauskratzen konnte und es keinen Grund zum Jubeln gab. Wenig später sollte es aber endlich soweit sein. Nach einem Einwurf tauchte Fabius Elias Leipelt („ der hat mal höher gespielt“) zentral an der Strafraumgrenze auf. Leipelt konnte den halb hohen Ball per Volley halb links zentral unter die Latte buxieren und ließ dem sonst überragend haltenden Queckenberger Goali keine Chance (45‘ min). Danach ging es relativ zügig in die Pause.