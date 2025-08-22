An der Kotzgrenze zum ersten Sieg?

Nach der knappen Niederlage gegen Germania Halberstadt zum Auftakt und dem Auswärtspunkt in Sandersdorf will der Aufsteiger nun im zweiten Heimspiel weiter punkten – auch wenn mit dem VfB Auerbach ein routinierter Gegner wartet.

Trainer André Thüne blickt trotz des schwierigen Auftakts mit Optimismus auf die ersten Wochen in der neuen Liga zurück: "Im Endeffekt ist es kein schlechter Saisonstart. Wir haben beide Spiele offen gestaltet und waren keineswegs schlechter. Ich bin schon der Meinung, dass wir in der Oberliga angekommen sind. Wir haben das Tempo mitgenommen, es ist schneller und körperlicher. Spielerisch konnten wir mithalten. Am Ende wurden wir für Kleinigkeiten bestraft." Gerade in Sandersdorf war für Heiligenstadt sogar noch mehr drin. „Wenn wir schon fünf Jahre in der Liga gespielt hätten, ständen wir wohl jetzt bei vier Punkten. Aber wir sind nicht vermessen. Wir haben einen Punkt und wollen weiter punkten.“

Der VfB Auerbach, über Jahre fester Bestandteil der Oberliga und zuvor auch in der Regionalliga aktiv, kommt zwar mit zwei Niederlagen im Gepäck ins Stadion in Heiligenstadt – doch Thüne warnt vor falschen Schlüssen: "Auerbach ist zwar mit zwei Niederlagen gestartet, aber wir unterschätzen keinen dieses Jahr. Auerbach hat mit Sven Köhler einen erfahrenen Trainer, der weiß die Hebel richtig einzuschätzen. Ihre Niederlagen will ich nicht überbewerten. In Halberstadt hat Auerbach auch gleichwertig gespielt. Sie haben andere Ambitionen. Wir wollen weiter punkten und wollen uns nicht verstecken. Wir wollen nur nicht verlieren.“

Der Coach sieht seine Mannschaft erneut in der Rolle des Außenseiters: „Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten. Wir sind in jedem Spiel eigentlich Außenseiter, müssen an die Leistungsgrenze gehen. Ich bin da aber positiver Dinge. Wir müssen immer bis an die Kotzgrenze gehen.“

Heiligenstadt ohne Schnellhardt

Schmerzlich vermissen wird der 1. SC weiterhin seinen wohl wichtigsten Akteur: Fabian Schnellhardt. Nach seiner Roten Karte gegen Halberstadt muss der Mittelfeldmotor noch zwei weitere Spiele zuschauen. „Leider hat Fabian drei Meisterschaftsspiele bekommen. In Sandersdorf haben wir es ohne ihn sehr gut kompensiert. Da waren es Kleinigkeiten im Verteilen. Es war ein gutes Zeichen an den Rest der Mannschaft, dass wir ohne Fabian ein gutes Spiel in Sandersdorf gemacht haben. Dennoch ist er absolut wichtig für unser Spiel mit seinen Ideen, Pässen und seiner Präsenz auf dem Platz. Natürlich ist das unser i-Tüpfelchen. Wir müssen auch die Prüfungen ohne ihn bestehen und dann müssen andere in die Presche springen“, so Thüne.

Optimismus vor dem Heimspiel

Trotz der Ausfälle und der Schwere der Aufgabe geht der Aufsteiger mit breiter Brust ins Derby mit den Vogtländern. „Wir wollen weiter punkten“, betont Thüne. Einen Punkt will der Thüringer Aufsteiger mindestens im Gesundbrunnen belassen, aber es darf sicher "mehr" sein...