An der Kondition wird‘s nicht scheitern: TSV Eching startet in die neue Saison

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben gleich zum BOL-Auftakt eine harte Nuss zu knacken. Doch die Vorbereitung stimmt zuversichtlich.

Doch auch die zusammengerechnet sechs gemeinsamen Trainingswochen – Mitte August durften die Zebras eine freie Woche genießen – waren von Erfolg gekrönt. So schwärmt der 37-jährige Coach von der „hervorragenden Trainingsbeteiligung“ in den drei Einheiten pro Woche, wobei der Fokus klar auf der spielerischen Entwicklung lag: „Ich möchte, dass wir den Ball haben und der Gegner uns hinterherlaufen muss“, betont Teamchef Frehe.

Eching – „Meine Mannschaft ist super fit, alle ziehen richtig gut mit“, freut sich Trainer Marvin Frehe über den Verlauf der Saisonvorbereitung. Denn immerhin hatten die Bezirksoberliga-Frauen des TSV Eching die Sommerpause für individuelle Läufe genutzt, um schon vorab Kondition aufzubauen.

Durchaus aufschlussreich seien in diesem Zusammenhang auch die sechs Testpartien gewesen, sagt der Trainer. Auch wenn die Ergebnisse für ihn keine allzu große Bedeutung hatten: „Ein Spiel kann in vielerlei Richtungen ausgehen und trotzdem gar nichts aussagen. Viel wichtiger ist es mir, wie wir spielen und das Gelernte aus dem Training umsetzen.“

Nach einer 0:7-Schlappe gegen die Reserve des FC Ingolstadt 04 (Bayernliga) stellten die Echinger Mädels gegen den Bezirksoberligisten FC Loppenhausen eindrucksvoll ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis: Sie drehten einen 2:3-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Erfolg.

Und selbst aus der 0:4-Niederlage gegen den Landesligisten SV RW Überacker sowie den drei Unentschieden beim FC Ergolding (1:1, Bezirksoberliga), beim FC Schwaig (4:4, Bezirksliga) und daheim gegen den TSV Sielenbach (3:3, Bezirksoberliga) ließen sich laut Frehe überwiegend positive Erkenntnisse ziehen. Auch das Teambuilding kam nicht zu kurz. So war die Mannschaft in Schneizlreuth beim Canyoning aktiv.

Bad Aibling „immer sehr unangenehm zu bespielen“

Allerdings wartet nun zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga gleich ein, wie es Frehe formuliert, „hammerharter Gegner“. „Bad Aibling war in der vergangenen Saison immer sehr unangenehm zu bespielen“, erinnert sich der Echinger Cheftrainer vor dem Auswärtsmatch am Sonntag um 15 Uhr.

„Aber wir wissen, wo wir sie knacken können.“ Daher hofft er natürlich auf einen Sieg zum Ligastart. Derweil seien die Ziele in dieser Spielzeit nicht von einem Tabellenplatz abhängig: „Ich wünsche mir, dass die Mädels fußballerisch einen Schritt nach vorne machen und sich weiterentwickeln.“

Sechs Neuzugänge stehen in den Startlöchern

Jedoch muss der Chefcoach auf zwei Akteurinnen verzichten: Larissa Chudicek beendete nach der abgelaufenen Saison ihre Karriere. Außerdem wird Torjägerin Marlene Ritzmann in den kommenden Monaten aus beruflichen Gründen etwas kürzertreten.

Mit Keeperin Lorena Sukaj, Silvana Franke, Alicia Proschek (alle vom TSV Eching II), Magdalena Merkl (SV Geroldshausen), Lara Kovacevic (SG SC Vierkirchen/SpVgg Hebertshausen) und Eva Maurer (VfL 1947 Ehingen) stehen allerdings gleich sechs Neuzugänge in den Startlöchern.