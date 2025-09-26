An beste Saisonleistung anknüpfen: Oberweikertshofen will gegen Sonthofen nachlegen

Seit dem Sieg gegen Illertissen ist die Stimmung beim SC Oberweikertshofen merklich besser. Das will man nun gegen Sonthofen nutzen.
Oberweikertshofen – Der 4:0-Sieg über den FV Illertissen II war bisher nicht nur der höchste Sieg in dieser Saison, sondern vor allem der überzeugendste Auftritt der Elf von Spielertrainer Simon Schröttle. Mit dem vierten Dreier nach zwölf Spieltagen ist der SCO zwar noch längst nicht aus dem Tabellenkeller raus, doch für das Selbstvertrauen und die Moral war es ein wichtiger Schub.
Am 13. Spieltag reist die Schröttle-Elf am Samstag zum Tabellennachbarn FC Sonthofen. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Der Gegner rangiert mit nur um einem Punkt mehr auf dem elften Tabellenplatz vor dem SCO. Eigentlich zu wenig für die Allgäuer, die zuletzt zwei Jahren Bayernliga-Zugehörigkeit nach verlorener Relegation gegen Schwabmünchen absteigen mussten.
Beim SCO hat sich die personelle Situation zwar verbessert, aber mit Bryan Stubhan, der sich im Spiel gegen Illertissen am Knie verletzte, fällt erneut ein Stürmer für längere Zeit aus. Die Woche über habe man, wer dessen Position einnehmen könnte und man hat auch einen geeigneten Spieler gefunden, erklärt Schröttle. „Ich möchte den Namen aber nicht verraten“, so der SCO-Spielertrainer. Auf der Torwartposition hat der SCO keine Sorgen. Elias Reinert ist zwar noch verletzt, aber mit Marco Dzwonik hat die Mannschaft laut Schröttle einen souveränen Vertreter zwischen den Pfosten.
„Wir wollen die gute Stimmung seit dem letzten Wochenende nach Sonthofen mitnehmen und mit einem Dreier nach Weikertshofen zurückkehren. Das ist unser Ziel.“ Zum weitesten Auswärtsspiel fahren die Weikertshofener mit dem vereinseigenen Kleinbus und Privatautos. (Dieter Metzler)