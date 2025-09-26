An beste Saisonleistung anknüpfen: Oberweikertshofen will gegen Sonthofen nachlegen

Seit dem Sieg gegen Illertissen ist die Stimmung beim SC Oberweikertshofen merklich besser. Das will man nun gegen Sonthofen nutzen.

Oberweikertshofen – Der 4:0-Sieg über den FV Illertissen II war bisher nicht nur der höchste Sieg in dieser Saison, sondern vor allem der überzeugendste Auftritt der Elf von Spielertrainer Simon Schröttle. Mit dem vierten Dreier nach zwölf Spieltagen ist der SCO zwar noch längst nicht aus dem Tabellenkeller raus, doch für das Selbstvertrauen und die Moral war es ein wichtiger Schub.

Am 13. Spieltag reist die Schröttle-Elf am Samstag zum Tabellennachbarn FC Sonthofen. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Der Gegner rangiert mit nur um einem Punkt mehr auf dem elften Tabellenplatz vor dem SCO. Eigentlich zu wenig für die Allgäuer, die zuletzt zwei Jahren Bayernliga-Zugehörigkeit nach verlorener Relegation gegen Schwabmünchen absteigen mussten.