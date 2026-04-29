„An allen Gegentoren selber schuld" – Oberweikertshofen verliert gegen Jetzendorf

Nico Scheibner vom SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV Jetzendorf (in Grün). – Foto: Dieter Metzler

Das 1:3 gegen Jetzendorf beendet wohl die Relegationshoffnungen des SC Oberweikertshofen. Trainer Maiolo hadert mit einem umstrittenen Elfmeter.

Das dürfte es für den SC Oberweikertshofen gewesen sein. Mit dem 1:3 im Nachholspiel gegen den TSV Jetzendorf hat sich die Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo am viertletzten Spieltag wohl aller letzten Chancen beraubt, doch noch auf einen Relegationsplatz zu springen. Vor 80 Zuschauern im Waldstadion riss der ohnehin nur noch dünne Hoffnungsfaden endgültig.

Besonders haderte Maiolo nach dem Schlusspfiff mit dem zweiten Foulelfmeter für die Gäste in der 77. Minute. „Die Bank von Jetzendorf hat sich kaputtgelacht über diese Schiri-Entscheidung“, sagte der SCO-Coach, für den der Pfiff skandalös war. Den ersten Strafstoß nach 15 Minuten stellte dagegen auch in Oberweikertshofen niemand infrage. Benedict Geuenich verwandelte, nachdem SCO-Torwart Elias Reinert beim Versuch, einen Stellungsfehler von Fabian Willibald auszubügeln, den Ball verfehlte und stattdessen TSV-Stürmer Stefan Stöckl zu Fall brachte. „An der Entscheidung gibt es nichts zu rütteln“, sagte auch Fußballvorstand Martin Steininger.

Dabei hatte das Schlusslicht druckvoll begonnen und sich gute Chancen erarbeitet. Nico Scheibner traf aus zehn Metern die Latte, Valentin Leibelt verpasste eine scharfe Hereingabe von Dominik Widemann nur um Haaresbreite. Auch danach blieb der SCO gefährlich. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte erneut Scheibner, dessen Abschluss Jetzendorfs Torwart Jeremy Manhard aus kurzer Distanz mit der Ferse gerade noch um den Pfosten lenkte.

Statt des 1:1 fiel später das 0:2. Doch Oberweikertshofen kam noch einmal zurück: Der eingewechselte Bryan Stubhan verkürzte nach Vorarbeit von Maximilian Schuch auf 1:2 und sorgte kurzzeitig für neue Hoffnung. Lange hielt die allerdings nicht. Nur sechs Minuten später entschied Lukas Spielvogel die Partie mit dem 3:1 für die Gäste endgültig.

„Wir sind an allen drei Gegentoren selber schuld“, sagte Maiolo nach der wohl entscheidenden Niederlage im Abstiegskampf. Den Ärger über den Schiedsrichter wollte er deshalb nicht als einzige Erklärung gelten lassen. (Dieter Metzler)