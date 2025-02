Amtsantritt erst im April: Chemie Leipzig präsentiert neuen Coach

Ab 1. April - bis dahin steht weiterhin David Bergner interimsmäßig an der Seitenlinie - wird Adrian Alipour die Geschicke der Chemiker lenken. Der 46-Jährige stand zuletzt in Diensten des SV Meppen und unterschrieb in Leutzsch einen Vertrag bis 2027. Alipour sei "eine absolute Wunschlösung", erklärte BSG-Sportdirektor und Interimstrainer Bergner am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Coaches. "Er hat viele Vereine wie unseren trainiert, er hat viele Spieler entwickelt", so Bergner. Zum FuPa-Profil:

>> Adrian Alipour