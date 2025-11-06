Amtlich: TSV Dietfurt verliert 8 Punkte

Einen derartigen Punktabzug hat es in den Regensburger Kreisligen noch nie gegeben. Der TSV Dietfurt aus der Kreisliga 2 verliert satte acht Punkte am grünen Tisch. Nach dem vorläufigen Urteil waren die Altmühlstädter in Berufung gegangen, hatten damit aber keinen Erfolg. Für den bisherigen Tabellenzweiten bedeutet das einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Dafür profitieren andere.

„Das Urteil ist jetzt rechtskräftig“, bestätigt der Regensburger Kreisspielleiter Mike Koriath am Donnerstagmorgen. Koriath hat das Sportgerichtsurteil bereits entsprechend in die Tabelle der Kreisliga 2 eingearbeitet. „Davon betroffen sind die ersten vier Saisonspiele des TSV Dietfurt plus eines zusätzlichen Punkteabzugs von zwei Punkten“



Konkret wurden die Dietfurter Spiele gegen die SG Hohenschambach (3:3), den TV Riedenburg (1:1), den SC Sinzing (6:0) und den FSV Steinsberg (2:2) mit 2:0 für den Gegner gewertet. Somit bekommen Hohenschambach, Riedenburg und Steinsberg zwei Punkte gutgeschrieben, Sinzing drei.



Tabellarisch sieht es nun so aus, dass Tabellenführer Riedenburg (42) seine Führung auf neun Punkte ausbaut – vor dem neuen Rangzweiten FSV Steinsberg (33). Im Abstiegskampf profitiert der SC Sinzing (16), der auf einen Nichtabstiegsplatz vorrückt. Und die Dietfurter? Die fallen mit nun 27 Zählern von Platz zwei auf Platz fünf. Die Meisterschaft ist nach menschlichem Ermessen futsch, der Aufstiegs-Relegationsrang ist sechs Punkte weg.





