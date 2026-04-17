Amtlich: Trainer des VfR Heilbronn hört zum Saisonende auf

– Foto: Adnan Altinkaya

In der Verbandsliga Württemberg sorgt eine Personalentscheidung für Aufsehen. Nach dem befreienden Heimsieg am Donnerstagabend gegen den Tabellendritten TSV Oberensingen hat der VfR Heilbronn offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit seinem Trainer Andreas Lechner zum Saisonende bekräftigt. Es ist ein Abschied, der bereits bei Amtsantritt in groben Zügen skizziert war, nun aber endgültige Gewissheit findet und die Weichen für die kommende Spielzeit neu stellt.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Emotionen nach dem jüngsten Erfolg noch hochkochen. Wie der VfR Heilbronn in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Ära des Trainers mit dem Ablauf der aktuellen Spielzeit enden. Der Verein teilt dazu folgendes mit: "Wie bereits zum Start vereinbart, endet die Zusammenarbeit mit unserem Trainer Andreas Lechner zum Saisonende. Andi hat dem Verein in einer sportlich anspruchsvollen Phase aus echter Verbundenheit zum VfR und der Vorstandschaft heraus geholfen und in der Rückrunde Verantwortung übernommen. Dafür gilt ihm unser großer Respekt."

Die Hintergründe

Die Verantwortlichen des Verbandsligisten gaben Einblick in die Entscheidungsfindung: "In sehr offenen und konstruktiven Gesprächen sind beide Seiten zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, den bisherigen Weg über den Sommer hinaus nicht fortzusetzen. Für uns war klar, dass wir uns eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr gut vorstellen konnten. Andi hingegen hat für sich entschieden, künftig wieder etwas kürzerzutreten."

Der Blick auf die nackten Zahlen und die sportliche Realität

Die sportliche Bilanz von Andreas Lechner in seiner derzeitigen Trainerstation unterstreicht die Schwere der Aufgabe, die er übernommen hat. Mit einer Statistik von 1-1-5 (Sieg-Unentschieden-Niederlagen) in seiner Trainerposition kämpft das Team gegen den Abstieg. In der aktuellen Tabelle der Verbandsliga Württemberg belegt der VfR Heilbronn derzeit mit 16 Punkten aus 25 Spielen den 17. und damit letzten Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 29:53 verdeutlicht die Defizite, mit denen der Verein über die gesamte Spielzeit zu kämpfen hatte.

Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft in neuer Rolle

Auch wenn die Zeit an der Seitenlinie für Andreas Lechner im Sommer endet, muss dies nicht das Ende seiner Zeit beim VfR Heilbronn bedeuten. Die Verbundenheit zum Verein scheint so tief zu sein, dass bereits über neue Wege nachgedacht wird. In der Pressemitteilung heißt es dazu hoffnungsvoll: "Unabhängig davon stehen wir weiterhin in einem sehr guten Austausch und prüfen gemeinsam eine andere Funktion im Verein. Hierzu werden wir in den kommenden Wochen informieren." Damit bleibt der 48-Jährige dem Verein möglicherweise in anderer Funktion erhalten.