Amtlich: Kein Kreisliga-Fußball in Schnaittenbach

Die Schnaittenbacher schickten Kellner eine Verzichtserklärung, werden in der Saison 2025/26 nicht in der Kreisliga an den Start gehen. Ob man in der A-Klasse neu startet, ist noch nicht spruchreif, es deutet aber vieles darauf hin.



Im Amberg-Weidener Raum verfolgt man die jüngsten Entwicklungen beim TuS Schnaittenbach mit Mitgefühl. „Wir verfolgen die aktuelle Entwicklung des Vereins mit großer Betrübnis und wünschen Schnaittenbach von Herzen alles Gute für die Zukunft“, sagte Andreas Wendl, Spielertrainer des Bezirksliga-Meisters SV Etzenricht, vor dem heutigen Duell mit dem TuS.



Aktuell schweben viele Fragezeichen über Schnaittenbach und es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Fußballmannschaft in den kommenden Jahren wieder aufrappeln kann. Vor einem Jahr feierte man unter Spielertrainer Ralph Egeter noch die souveräne Meisterschaft in der Kreisliga Nord. Und überhaupt war die sportliche Entwicklung der letzten Jahre prächtig – bis jetzt.



Freuen dürfen sich diejenigen Mannschaften, die heuer an der Kreisliga-Relegation teilnehmen. Durch den Verzicht des TuS wird nämlich ein weiterer Platz im Kreisoberhaus frei, der über die Entscheidungsspiele ausgespielt wird. So wie es ausschaut, stehen für die acht Relegations-Teilnehmer nun zwei Plätze statt nur einer zur Verfügung.



Genaueres zum Ablauf der Relegation kann Kreisspielleiter Albert Kellner am Montagabend, 12. Mai, sagen. Dann findet ihm Sportheim des SV Hahnbach die Relegationssitzung mit den betroffenen Vereinen statt. Die Termine und Paarungen für die 1. Runde wurden ja schon Ende Februar festgezurrt. Los geht's bereits am kommenden Donnerstag, 15. Mai, mit den Erstrundenspielen der Kreisklassen-Relegation.