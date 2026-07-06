Amtlich: In dieser Oberliga-Staffel spielt nun der 1. FC Frankfurt

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Der Kampf des 1. FC Frankfurt gegen die Staffeleinteilung ist beendet. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat eine Entscheidung getroffen und den Einspruch des Aufsteigers abgelehnt. Für den Meister der Brandenburgliga geht es in der Saison 2026/2027 damit definitiv in die NOFV-Oberliga Süd. Der 1. FC Frankfurt teilt dazu heute auf Instagram mit: "Die NOFV hat entschieden: es geht für uns in die NOFV-Oberliga Süd." Der Verein muss nun die zusätzliche wirtschaftliche Belastung von rund 12000 bis 15000 Euro sowie die erheblichen organisatorischen Erschwernisse tragen.

Nun ist es amtlich, und die Hoffnungen des Neulings auf eine Eingliederung in die geographisch nähere Umgebung sind endgültig verflogen. In der Pressemitteilung des Vereins wird das Ergebnis des Verfahrens kurz und schmerzhaft verkündet: „Die NOFV hat entschieden: es geht für uns in die NOFV-Oberliga Süd“. Damit steht fest, dass der Klub den Weg in die Südstaffel antreten muss, obwohl man sich mit einer ausführlichen Argumentation dagegen gestemmt hatte.

Der vergebliche Kampf gegen die Geografie

Zuvor hatte der Verein alles versucht, um die drohenden logistischen und finanziellen Belastungen abzuwenden und eine Einteilung in die Nordstaffel zu erwirken. In der Pressemitteilung des Vereins wird der ursprüngliche Einspruch wie folgt begründet: „Der 1. FC Frankfurt (Oder) hat gegen die Entscheidung zur Einteilung der NOFV-Oberliga-Staffeln Einspruch eingelegt. Der Verein beantragt, entsprechend der regionalen Zuordnung wieder der Oberliga Nord zugewiesen zu werden. Wir möchten ausdrücklich betonen: Die Oberliga Süd ist sportlich eine sehr attraktive Staffel mit vielen traditionsreichen und interessanten Vereinen. Wir haben großen Respekt vor allen Mannschaften dieser Liga und würden uns sportlich ohne Zweifel auf diese Begegnungen freuen. Es geht vielmehr um die erheblichen organisatorischen, wirtschaftlichen und fanbezogenen Folgen, die die aktuelle Einteilung für unseren Verein mit sich bringt.“

Trotz des Rückschlags mit erhobenem Haupt in die Zukunft

Der Aufsteiger lässt sich den Mut nicht nehmen. Die sportliche Herausforderung wird trotz der Umstände angenommen. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es abschließend mit großem Verantwortungsbewusstsein: „Klar ist trotzdem: Für unsere Spieler, Trainer, Mitglieder und Fans ist wichtig: Wir stellen uns jeder sportlichen Herausforderung. Die Oberliga Süd ist eine starke und attraktive Liga. Dennoch müssen wir als Verein verantwortungsvoll handeln, wenn eine nicht ausreichend begründete und nicht nachvollziehbare Entscheidung erhebliche wirtschaftliche, organisatorische und auch fanbezogene Folgen für uns hat.“