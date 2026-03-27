Amtlich - Heilbronn wird Heimat: SGV Freiberg zieht ins Frankenstadion

– Foto: Adnan Altinkaya

Es ist eine Entscheidung, die weit über das Spielfeld hinausstrahlt und die sportliche Landkarte der Region nachhaltig verändern wird. Der SGV Freiberg wird ab der kommenden Saison 2026/2027 seine Heimspiele im Heilbronner Frankenstadion austragen. Damit setzt der Verein, der derzeit an der Spitze der Regionalliga Südwest steht, ein klares Zeichen für den angestrebten Weg in den Profifußball und eine neue Ära der Vereinsgeschichte.

Der Weg für diesen bedeutenden Schritt ist nun offiziell geebnet. Nach intensiven Planungen hat der Gemeinderat der Stadt Heilbronn mit einer großen Mehrheit die Weichen für die Zukunft gestellt. Die erste Männermannschaft des SGV Freiberg wird ihre sportliche Zelte ab der Spielzeit 2026/2027 in Heilbronn aufschlagen. Der Verein reagierte auf diese Nachricht sichtlich bewegt und teilte überschwänglich mit: "Hallo Heilbronn, wir freuen uns auf Euch! Es ist vollbracht. Was für ein Abend. Was für ein Signal."

Diese Entscheidung ist dabei weit mehr als eine rein organisatorische Maßnahme; sie ist das Resultat einer Vision, die nun in die Tat umgesetzt wird. Das Frankenstadion soll für den Profifußball ertüchtigt werden, um den Anforderungen der kommenden Aufgaben gerecht zu werden. Der Verein betont die Tragweite dieses Augenblicks: "Für uns ist das weit mehr als nur ein Standortwechsel. Es ist ein Vertrauensbeweis. Eine Chance. Und der Beginn eines neuen Kapitels, das wir mit großer Demut, aber noch größerer Vorfreude angehen."

Bereit für den Sprung in die 3. Liga

Sportlich könnte die Ausgangslage kaum spannender sein. Der SGV Freiberg führt das Klassement in der Regionalliga Südwest an und befindet sich damit im direkten Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Doch die Planungssicherheit, die der Umzug nach Heilbronn bietet, ist umfassend und unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison. Auch im Falle eines Verbleibs in der Regionalliga wird das Team seine Heimpartien im Frankenstadion bestreiten.

Der Verein blickt mit großem Respekt auf den Prozess zurück, der zu diesem Ergebnis führte. "Solche Entscheidungen entstehen nicht von heute auf morgen. Sie brauchen Überzeugung, Mut und Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Klubs. Es ist ein Aufbruch, der von dem festen Willen getragen wird, sich auf professioneller Ebene dauerhaft zu etablieren.

Dank an die politischen Entscheider der Stadt

Hinter einem Projekt dieser Größenordnung stehen stets Verantwortliche, die sich für die Realisierung starkmachen. Der Verein bringt in seiner Mitteilung eine tiefe Dankbarkeit gegenüber den politischen Entscheidungsträgern der Stadt Heilbronn zum Ausdruck. Ein besonderer Dank gilt dem Oberbürgermeister Harry Mergel sowie der Bürgermeisterin Agnes Christner. Ebenso werden die Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamtes, Karin Schüttler, und der Leiter der Abteilung Sport, Altin Zhegrova, explizit für ihre Unterstützung gewürdigt. Ohne das Engagement des gesamten Teams der Stadt Heilbronn sowie der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wäre dieser Meilenstein nicht erreicht worden. Der Klub sieht darin ein wichtiges Signal für das gesamte Umfeld: "Sie alle haben heute ein starkes Zeichen gesetzt, für den Sport, für die Region und für die Zukunft des Frankenstadions als lebendigen Treffpunkt für viele."

Verantwortung und Begeisterung für die neue Heimat

Mit dem Umzug in das traditionsreiche Frankenstadion übernimmt der Verein auch eine gesellschaftliche Verpflichtung für die gesamte Region. Die Verantwortlichen sind sich der Erwartungshaltung bewusst, die ein solcher Wechsel des Standorts mit sich bringt. "Wir wissen, dass mit dieser Entscheidung auch Erwartungen verbunden sind und genau darauf haben wir Lust", erklärt der Verein voller Tatendrang.

Das Ziel ist es, die Menschen in Heilbronn und der Umgebung nicht nur durch sportliche Erfolge zu überzeugen, sondern sie emotional an das neue Projekt zu binden. "Wir wollen Verantwortung übernehmen, Menschen begeistern, die Region verbinden und gemeinsam mit Heilbronn etwas entwickeln, auf das wir alle stolz sein können." Es geht darum, das Frankenstadion mit neuem Leben zu füllen und eine Atmosphäre zu schaffen, die über den reinen Fußballtag hinausgeht und die Menschen verbindet.

Ein neues Kapitel voller Demut und Vorfreude

Die Stimmung beim SGV Freiberg ist in diesen Tagen geprägt von einer Mischung aus Erleichterung und großem Optimismus. Der Verein blickt voller Zuversicht auf die bevorstehende Zusammenarbeit und die neuen infrastrukturellen Möglichkeiten, die der Standort bietet. Die offizielle Bekanntgabe schließt mit einem hochemotionalen Bekenntnis zum neuen Weg: "Heute überwiegt vor allem eines: Dankbarkeit und die große Vorfreude auf das, was kommt. Hallo Heilbronn – wir sind bereit." Mit diesem klaren Signal endet eine Phase der intensiven Vorbereitung und es beginnt eine Zeit des Aufbruchs in die Saison 2026/2027. Der Verein ist entschlossen, seine neue Heimat mit Leidenschaft zu füllen und den Profifußball fest in Heilbronn zu verankern.