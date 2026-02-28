Amt vorerst niedergelegt

– Foto: Sascha Wolff

Beim KSV Baunatal gibt es eine Veränderung in der sportlichen Führung: Wie die HNA berichtet lässt Manuel Pforr seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter ab sofort ruhen. Der 37-Jährige, der seit 2022 gemeinsam mit Dominik Schaumburg die Kaderplanung und sportliche Ausrichtung mitverantwortete, zieht sich aus familiären und zeitlichen Gründen vorübergehend zurück.

Pforr lebt mit seiner Familie in Göttingen und wurde Mitte Januar zum zweiten Mal Vater; beruflich ist er als Lehrer tätig. Im Verein wird der Schritt nachvollzogen, zugleich wird eine Rückkehr nicht ausgeschlossen – zumal die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren als erfolgreich gilt und Baunatal in dieser Zeit Strukturen sowie einen wettbewerbsfähigen Kader entwickelt hat.