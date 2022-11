Amt niedergelegt: Sören Titze nicht mehr Victoria-Trainer! Wie SCV-Ligamanager Nico Sorgenfrey in einer Pressemitteilung verkündet, muss sich der SC Victoria nun nach einem neuen Ligatrainer umschauen.

Der Oberligist SC Victoria Hamburg verkündet den Rücktritt von Ligatrainer Sören Titze. Mit sofortiger Wirkung wird der Coach nicht mehr an der Hoheluft tätig sein. In der Meldung heißt es, dass „private Gründe“ dazu führten, dass Sören Titze das Traineramt nicht mehr bekleiden könne. Der 37-Jährige war seit Februar diesen Jahres beim SCV tätig. Nun müssen sich die Victorianer allerdings nach einem Nachfolger umschauen. Aktuell steht „Vicky“ in Hamburgs höchster Amateurklasse auf dem siebten Tabellenplatz.

Die Pressemitteilung des SC Victoria Hamburg, verfasst von Ligamanager Nico Sorgenfrey, im Wortlaut:



Leider müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass unser Trainer Sören Titze per sofort nicht mehr Trainer unserer Ligamannschaft ist. Am gestrigen Tag ist Sören auf den Verein zugekommen und hat aus privaten Gründen um Vertragsauflösung gebeten, dem wir nachgekommen sind. Wir bedauern diesen Schritt sehr und hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt.



„Auch wenn es total schwerfällt, akzeptiere ich selbstverständlich die Entscheidung von Sören nicht weiterzumachen. Alle Umstimmungsversuche von Guido Weber (Technischer Direktor, Anm. d. Red.) und mir waren vergebens – ich bedauere, dass sich jetzt unsere Wege trennen, da wir nicht nur einen außerordentlich kompetenten Trainer verlieren, sondern auch eine charakterstarke Persönlichkeit.“



Der Verein SC Victoria Hamburg bedankt sich bei Sören für das große Engagement, die Leidenschaft und die gute Arbeit, die er hier für unsere Farben hinterlassen hat. Wir gehen in aller Freundschaft auseinander und wünschen ihm privat sowie im Fußballgeschäft nur das Beste.



Das Oberliga-Heimspiel am morgigen Freitag, 18.11.22 um 19:30h im Stadion an der Hoheluft wird von Guido Weber und Nico Sorgenfrey (Ligamanager, Anm. d. Red.) betreut. Die Verantwortlichen der Ligamannschaft beschäftigen sich mit möglichen Nachfolgern für das Traineramt. Über den Stand dieser Aktivitäten halten wir Euch auf dem Laufenden.