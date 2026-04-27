Amt niedergelegt Andy Sauer verlässt die SG Geismar/Züschen im Sommer von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

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Die SG Geismar/Züschen muss sich zur neuen Saison auf der Trainerposition neu aufstellen. Wie Hessensport24 berichtet, wird Andy Sauer sein Amt beim Kreisoberligisten zum Saisonende niederlegen. Der 54-Jährige, der seit vielen Jahren im regionalen Fußball verwurzelt ist, will sich nach rund einem Vierteljahrhundert nahezu ununterbrochener Tätigkeit auf und neben dem Platz eine Auszeit nehmen.

Sauer informierte die Verantwortlichen Anfang April über seine Entscheidung, für die kommende Spielzeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Für den Verein ist der Abschied ein spürbarer Einschnitt. Die SG hätte die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer gerne fortgesetzt, zumal Sauer nicht nur sportlich Spuren hinterlassen, sondern auch menschlich offenbar hervorragend zum Klub gepasst hat. Das Teammanagement würdigte den scheidenden Coach entsprechend deutlich: Man hätte „sehr gerne mit Andy weitergearbeitet“, heißt es. Sauer habe die Mannschaft weiterentwickelt und sich zugleich nahtlos in das Vereinsgefüge eingefügt.