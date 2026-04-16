Amt niedergelegt

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Bei der SG Rotenburg/Lispenhausen ist es zu einer personellen Veränderung auf der Trainerposition gekommen. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, gehen die Osthessen und Michael Mietzner ab sofort getrennte Wege.

Demnach war der Entscheidung ein interner Austausch mit dem Trainer und der Mannschaft vorausgegangen. In diesem Rahmen habe Mietzner entschieden, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Aus Teilen des Mannschaftsrats sei zugleich angemerkt worden, dass derzeit keine ausreichende sportliche Weiterentwicklung erkennbar sei.

Bis zum Ende der Saison übernimmt nun das bisherige Co-Trainerduo Eric Hofmann und Nils Rüger die Betreuung der Mannschaft. Damit setzt der Kreisoberligist in der Schlussphase der Spielzeit auf eine interne Lösung.