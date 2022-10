Amsdorf gehen die Keeper aus: "Am besten, wir ziehen Stäbchen" Verbandsliga +++ Dem 1. FC Romonta steht derzeit keiner der drei etatmäßigen Torhüter zur Verfügung

Nein, das Kreisderby der Verbandsliga zwischen Eintracht Emseloh und dem 1. FC Romonta Amsdorf wird Christian Bölke ein Leben lang bestimmt nicht vergessen. Beim Stand von 2:0 für sein Team wechselte sich Trainer Christian Bölke für den verletzten Torhüter Janno Köhler nach 72 Minuten ein. Was dann passierte, schildert der 39-Jährige so: „Mit der ersten Aktion habe ich den Ball aus den Maschen geholt. Bei der zweiten Aktion habe ich mir den Arm gebrochen.“ Das einzig Positive an dem gebrauchten Tag war für den Coach, dass der FC das Derby wenigstens mit 3:1 gewonnen hat.

Mit den Nachwirkungen der Partie in Emseloh haben die Amsdorfer nun auch am Sonnabend zu kämpfen. Vor dem Spiel gegen das Tabellen-Schlusslicht aus Köthen ist derzeit nämlich völlig ungewiss, wer den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird. „Am besten, wir ziehen Stäbchen“, sagt Bölke sarkastisch. Er hat den linken Arm im Gips, kann keinesfalls spielen. Ebenfalls passen muss der etatmäßige Schlussmann David Tretropp, der auch verletzt ausfällt. Und auch Janno Köhler, dritter im Bunde der Amsdorfer Torhüter, kann sich die Handschuhe nicht überstreifen. „Er hat eine Schulterprellung und eine Gehirnerschütterung. Da sind wir als Verein auch in der Vorsorgepflicht“, so Bölke.

Wer also hütet die Kiste des FC? Eine Frage, die bis spätestens Sonnabend, 15 Uhr, im Raum steht. „Wir finden auf jeden Fall einen Torhüter, das steht schon mal fest. Und wir müssen dem Torhüter helfen, möglichst wenig zulassen“, so Bölke.

Gewarnt vor dem sieglosen Schlusslicht

Mit dem CFC Germania kommt das Schlusslicht zum Duell nach Amsdorf. Grund, den noch sieglosen Tabellenletzten zu unterschätzen, sieht Christian Bölke nicht. „Wir haben Köthen zuletzt zweimal beobachtet. Das wird auf keinen Fall ein leichtes Spiel“, sagt er. Und schiebt nach: „Wir müssen von Anfang an in den Zweikämpfen präsent sein, den Schiedsrichter in Ruhe lassen und uns auf unsere Stärken besinnen“, fordert der Trainer von seinem Team. Dann geht der Blick von Christian Bölke schon wieder nach vorn. „Ich hoffe, dass wir für das Spiel gegen Köthen eine Lösung finden und dann gegen Weißenfels wenigstens einer der Torhüter zurückkommt.“