Amrhein: »Haben uns ein bisschen mehr vorgestellt« Nach langer Durststrecke will der TuS in der Rückrunde Boden gutmachen +++ Frammersbach setzt auf defensive Stabilität und Fitness von Marco Baumgartner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der eigenen Anspruch als Wegweiser: Patrick Amrhein und sein TuS hinken den Erwartungen durch die vergangene Saison noch hinterher. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der letztjährige Vizemeister der Landesliga Nordwest blickt nach einer durchwachsenen Hinserie auf die bevorstehende Rückrunde. Spielertrainer Patrick Amrhein spricht Im FuPa-Wintercheck offen über die lange Durststrecke, taktische Anpassungen, die Schwerpunkte der anstehenden Vorbereitung sowie die Zielsetzung, in der Tabelle wieder Boden gutzumachen.

Der TuS Frammersbach ist am 28. Januar in die Wintervorbereitung gestartet. In den kommenden Wochen steht vor allem die körperliche Arbeit im Vordergrund, mit einem klaren Fokus auf Fitness und Athletik. Sechs Testspiele sollen dabei helfen, nach und nach wieder den Wettkampfrhythmus zu finden. Auf zusätzliche Teambuilding-Maßnahmen wird bewusst verzichtet – die sportliche Arbeit steht klar im Mittelpunkt. Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Amrhein nur bedingt zufrieden. „Wir haben uns ein bisschen mehr vorgestellt“, räumt der Trainer ein. Vor allem die längere Durststrecke von neun Spielen ohne Sieg habe Spuren hinterlassen und entspreche nicht den eigenen Erwartungen.

Stabilität durch taktische Umstellung Positiv hebt der Coach jedoch hervor, wie die Mannschaft auf diese schwierige Phase reagiert hat. Nach einer taktischen Umstellung hin zu einer defensiveren Variante habe das Team wichtige Erkenntnisse gewonnen. „Mich hat gefreut, dass die Mannschaft auch verteidigen kann“, schmunzelt Amrhein. Die neu gewonnene Stabilität soll nun als Grundlage dienen, um in der Rückrunde wieder erfolgreicher aufzutreten. Verbesserungspotenzial sieht der Trainer vor allem im Offensivspiel über die Außenbahnen. Das Flügelspiel habe nicht die gewünschte Durchschlagskraft entwickelt. „Hier hätte ich mir mehr Flanken in den Sechzehner gewünscht“, so der ehemalige Zweitliga-Crack, der diesen Bereich in der Vorbereitung gezielt verbessern möchte.