Amrhein: »Haben uns ein bisschen mehr vorgestellt«

Der letztjährige Vizemeister der Landesliga Nordwest blickt nach einer durchwachsenen Hinserie auf die bevorstehende Rückrunde. Spielertrainer Patrick Amrhein spricht Im FuPa-Wintercheck offen über die lange Durststrecke, taktische Anpassungen, die Schwerpunkte der anstehenden Vorbereitung sowie die Zielsetzung, in der Tabelle wieder Boden gutzumachen.
Der TuS Frammersbach ist am 28. Januar in die Wintervorbereitung gestartet. In den kommenden Wochen steht vor allem die körperliche Arbeit im Vordergrund, mit einem klaren Fokus auf Fitness und Athletik. Sechs Testspiele sollen dabei helfen, nach und nach wieder den Wettkampfrhythmus zu finden. Auf zusätzliche Teambuilding-Maßnahmen wird bewusst verzichtet – die sportliche Arbeit steht klar im Mittelpunkt.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Amrhein nur bedingt zufrieden. „Wir haben uns ein bisschen mehr vorgestellt“, räumt der Trainer ein. Vor allem die längere Durststrecke von neun Spielen ohne Sieg habe Spuren hinterlassen und entspreche nicht den eigenen Erwartungen.
Positiv hebt der Coach jedoch hervor, wie die Mannschaft auf diese schwierige Phase reagiert hat. Nach einer taktischen Umstellung hin zu einer defensiveren Variante habe das Team wichtige Erkenntnisse gewonnen. „Mich hat gefreut, dass die Mannschaft auch verteidigen kann“, schmunzelt Amrhein. Die neu gewonnene Stabilität soll nun als Grundlage dienen, um in der Rückrunde wieder erfolgreicher aufzutreten.
Verbesserungspotenzial sieht der Trainer vor allem im Offensivspiel über die Außenbahnen. Das Flügelspiel habe nicht die gewünschte Durchschlagskraft entwickelt. „Hier hätte ich mir mehr Flanken in den Sechzehner gewünscht“, so der ehemalige Zweitliga-Crack, der diesen Bereich in der Vorbereitung gezielt verbessern möchte.
Für die Rückrunde hat sich der TuS Frammersbach klare Ziele gesetzt. Ein guter Start soll die Basis bilden, um in der Tabelle noch zwei bis drei Plätze gutzumachen. Personell bleibt es dabei ruhig: Zu- oder Abgänge sind aktuell nicht vorgesehen.
Im Meisterrennen sieht Amrhein Großbardorf vorne. Im Abstiegskampf rechnet er dagegen mit einem engen Feld. Mehrere Teams könnten betroffen sein, für Rimpar dürfte es seiner Einschätzung nach besonders schwierig werden.
Zum Abschluss richtet der Trainer seinen Dank an alle, die den TuS Frammersbach unterstützen. Hervorheben möchte er nicht einzelne Personen, sondern das gesamte Umfeld. Besonders die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer rund um die Mannschaft leisten aus seiner Sicht einen unverzichtbaren Beitrag – dafür sagt Amrhein ausdrücklich Danke.