Amputiertenfußball: Drama um Fortuna, Mainz 05 zeigt Stärke

Großer Zusammenhalt: Die Amputiertenfußballer des FSV Mainz 05 am Bundesliga-Spieltag in Essenheim. – Foto: Kristina Schäfer

Essenheim. Die Amputiertenfußballer des FSV Mainz 05 sind in die neue Bundesligasaison gestartet. Überschattet wurde das Auftaktwochenende von dem plötzlichen Rückzug der Fortuna Düsseldorf zwei Tage zuvor. Das Team fällt den Sparmaßnahmen nach dem Abstieg der Profis in die dritte Liga zum Opfer, konnte aber spontan von einem anderen Verein gerettet werden.

Angesichts des Dramas in Düsseldorf betonen die Mainz-05-Spieler, dass sie sich im Verein sehr gut aufgehoben fühlen. Der Verein ist für seine Amputiertenkicker voll des Lobes.

Wie viel Geld der FSV Mainz 05 für den Amputiertenfußball aufwendet und wie der sportliche Auftakt auf dem Kunstrasen der Spvgg Essenheim lief, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.