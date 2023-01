Ampomah trainiert ab sofort mit der U23-Mannschaft Regionalliga West: Einen namhaften Trainigsgast kann derzeit die U23 von Fortuna Düsseldorf in ihren Reihen begrüßen.

Die Enttäuschung bei Fortuna Düsseldorf war groß, als Nana Ampomah nicht rechtzeitig zum Trainingsauftakt am Montag erschien. Seit Donnerstag ist der Ghanaer nun aber wieder in Düsseldorf. Und die Verantwortlichen haben prompt eine Entscheidung getroffen. Wie es nun mit ihm weitergeht.

Als Nana Ampomah im Sommer des vergangenen Jahres nach Düsseldorf zurückkehrte, konnte man ob dessen Trainingseindrücke schon so eine gewisse Vorahnung haben. Er trabte eher über den Platz, als dass er wirklich seine zweite Chance beim Schopfe packte. Im Vergleich zu Dawid Kownacki, der in jeder Trainingseinheit ans Maximum ging, waren da Welten zwischen den beiden Leih-Rückkehrern.

Ab und zu funkelte im Training mal das eigentliche Können des 27-Jährigen auf. Viel zu oft stand ihm aber seine falsche Trainingsmoral im Weg. Die Folge: Ampomah kam in der Zweiten Liga unter Thioune genau null Minuten zum Einsatz. Und das, obwohl Fortuna in dieser Spielzeit nicht gerade für ihre herausragenden Flügelspieler bekannt ist. Als Fortuna am 2. Januar nach einem ausgiebigen Urlaub wieder mit dem Training startete, fehlte Ampomah. Er sei noch in seiner Heimat Ghana und könne seinen geplanten Rückflug nicht antreten. Das „Warum“ blieb sein Geheimnis.