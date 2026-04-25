Ampfing überzeugt mit starker Heimvorstellung

– Foto: Michael Buchholz

Die Tabelle bleibt eng, vor allem im Kampf um die Relegationsplätze und den direkten Abstieg. Während Forstinning weiter auf Aufstiegskurs bleibt, müssen die Teams im unteren Drittel jeden Punkt hart erkämpfen, um sich vor den entscheidenden Wochen der Saison in eine bessere Ausgangsposition zu bringen.

Holzkirchen verteidigte mit einem Punktgewinn seinen Platz im oberen Tabellenfeld, während Rosenheim das Remis ebenfalls gerne mitnahm. Ampfing nutzte sein Heimspiel, um sich im Verfolgerfeld festzusetzen. Töging und Aschau lieferten sich eine zähe Partie, die letztlich keinem der beiden Mannschaften einen entscheidenden Schritt im Tabellenkeller ermöglichte. Auch Zorneding und Siegsdorf konnten ihre Situation im direkten Duell nicht entscheidend verbessern und verpassten den erhofften Befreiungsschlag.

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost bot erneut packende Momente und einige Überraschungen. Forstinning untermauerte seine Dominanz an der Tabellenspitze mit einer starken Leistung vor heimischem Publikum, während Ebersberg in einem torreichen Schlagabtausch knapp die Oberhand behielt. Miesbach und Waldperlach trennten sich in einem ausgeglichenen Match leistungsgerecht, Dorfen hingegen musste einen bitteren Rückschlag im eigenen Stadion hinnehmen.

Späte Wendung bringt geteilte Punkte in Miesbach

Vor 100 Zuschauern trennte sich der SV Miesbach in einem umkämpften Bezirksliga-Duell 1:1 vom SV Waldperlach. Die Partie war lange von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, ehe die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gingen. In der 46. Minute nutzte Sean Erten eine Unaufmerksamkeit in der Waldperlacher Defensive und schob zur 1:0-Führung ein. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich, während Miesbach auf Konter lauerte. In der 80. Minute belohnte sich Waldperlach schließlich: Joker Luca Mancusi traf nach präziser Vorarbeit zum 1:1-Endstand.

Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, der Siegtreffer blieb jedoch aus. Mit dem Remis klettert der SV Miesbach auf Tabellenplatz 8, während der SV Waldperlach nun Rang 12 belegt.

Später Platzverweis überschattet knappe Heimniederlage In der Bezirksliga Ost musste der TSV Dorfen vor 200 Zuschauern eine bittere 0:1-Niederlage gegen den SV Bruckmühl hinnehmen. Die Gäste gingen früh in der 21. Minute durch Lukas Steidl in Führung. Dorfen tat sich anschließend schwer, gegen die kompakt stehenden Bruckmühler gefährlich zu werden. Die Partie nahm im zweiten Durchgang an Härte zu. Zunächst sah Felix Blaha in der 80. Minute Gelb-Rot, nur drei Minuten später wurde Timo Lorant nach einem Foulspiel mit glatt Rot vom Platz gestellt. Auch die Gäste beendeten das Spiel in Unterzahl, nachdem Michele Cosentino in der Nachspielzeit (90.+4) die Ampelkarte sah. Trotz aller Bemühungen fand Dorfen keinen Weg mehr zum Ausgleich. Durch die Niederlage rutscht der TSV Dorfen auf Rang 4 ab, punktgleich mit Ampfing. Der SV Bruckmühl verbessert sich auf Platz 7 und festigt den Mittelfeldplatz der Tabelle.

Später Ausgleich sichert Punkt für Holzkirchen TuS Holzkirchen und SB DJK Rosenheim trennten sich in einer umkämpften Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Rosenheim erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Leonit Vokrri in Führung. Holzkirchen fand im Anschluss nur schwer ins Spiel und musste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Andreas Bauer in der 54. Minute sogar in Unterzahl agieren. Bereits kurz nach Wiederanpfiff gelang den Gastgebern der Ausgleich: Der eingewechselte Elias Schnier traf in der 50. Minute zum 1:1. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch zwingende Chancen blieben aus. Rosenheim zeigte sich kompakt, während Holzkirchen trotz Unterzahl spielbestimmend blieb. Durch das Unentschieden hält Holzkirchen seinen 3. Tabellenplatz mit nun 52 Punkten, Rosenheim klettert leicht und liegt nach dem 27. Spieltag mit 32 Punkten auf Rang 9.

Ampfing feiert souveränen Heimsieg Der TSV Ampfing hat am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost einen wichtigen Erfolg im Kampf um die oberen Tabellenplätze gefeiert. Vor 60 Zuschauern setzte sich die Mannschaft deutlich gegen den FC Aschheim durch und rückte damit auf Rang fünf vor. Die Gäste aus Aschheim mussten ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen und bleiben mit 62 Punkten auf Rang zwei. Bereits in der 20. Minute brachte Kevin Kuffel die Gastgeber nach einer druckvollen Anfangsphase in Führung. Kurz vor der Pause schwächte sich Aschheim selbst: Blendart Bajraktari sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (45.). Ein Handelfmeter von Mehmet Ekici bot trotzdem die Chance zum Ausgleich, doch TSV-Keeper Domen Bozjak parierte stark (57.). Mit zunehmender Spieldauer nutzte Ampfing die Überzahl konsequent aus. Erneut Kevin Kuffel erhöhte in der 53. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Alexander Spitzer in der 65. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz. Mit diesem Erfolg zieht der TSV Ampfing nach Punkten mit dem Tabellenvierten TSV Dorfen gleich, während Aschheim den Rückstand auf Spitzenreiter Forstinning nicht verringern konnte.

Späte Elfmeter-Entscheidung sorgt für Jubel in Ebersberg Der TSV Ebersberg hat in einem spannenden Bezirksliga-Duell gegen Peterskirchen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Partie vor 130 Zuschauern begann turbulent: Nach einer Viertelstunde brachte Simon Göbl die Gäste in Führung. Ebersberg antwortete noch vor der Pause, als Timo Schaller per Foulelfmeter zum Ausgleich traf (39.). Doch nur zwei Minuten später stellte Alexander Thusbaß den alten Abstand wieder her.

– Foto: Marc Marasescu

In der zweiten Halbzeit drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und wurden in der 56. Minute belohnt: Felix Hoppe glich zum 2:2 aus. Die Schlussphase wurde hitzig, auch weil Ebersbergs Florian Obermair in der 81. Minute Gelb-Rot sah. Trotzdem gelang den Hausherren kurz vor Schluss noch der Siegtreffer: Erneut verwandelte Timo Schaller einen Foulelfmeter souverän (85.). Durch den Erfolg klettert der TSV Ebersberg auf Tabellenplatz 13 und wahrt die Chance auf den Klassenerhalt. Peterskirchen rutscht auf Rang 6 ab und verpasst es, den Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.

Forstinning setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen Der VfB Forstinning untermauerte am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost seine Dominanz und bleibt weiterhin ungeschlagen. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber zunächst das Kommando übernahmen. In der 35. Minute brachte Ajlan Arifovic den Tabellenführer nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Kurz nach der Pause belohnte sich der SV Saaldorf für seinen mutigen Auftritt: Bernhard Helminger glich in der 51. Minute aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz. Bereits vier Minuten später stellte Leo Gabelunke per Kopf nach einer Ecke auf 2:1 für Forstinning. Mit dem 3:1 in der 70. Minute durch Daniele Ciarlesi sorgten die Gastgeber schließlich für die Vorentscheidung und ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Durch den Sieg festigt der VfB Forstinning den 1. Tabellenplatz mit nun 69 Punkten und hält den direkten Verfolger FC Aschheim auf Distanz. Der SV Saaldorf rutscht auf Rang 11 ab und bleibt im Tabellenkeller gefährdet.

Später Ausgleich sichert Punkt für beide Teams In einer abwechslungsreichen Begegnung zwischen dem TSV Zorneding und dem TSV Siegsdorf trennten sich die Mannschaften vor 175 Zuschauern 2:2. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 40. Minute durch Matthias Schuster in Führung. Nur zwei Minuten später schlug Siegsdorf zurück, als Josef Wittmann nach einem schnellen Angriff den Ausgleich erzielte. Nach der Pause nutzten die Gäste einen Abstimmungsfehler in der Zornedinger Defensive, und Florian Aigner brachte Siegsdorf in der 51. Minute erstmals in Führung. Zorneding drängte daraufhin verstärkt auf den Ausgleich und belohnte sich in der 81. Minute durch Joker Benjamin Kram, der per Kopf zum 2:2-Endstand traf. Mit dem Remis bleibt Zorneding auf Rang 15, nun punktgleich mit den Gästen, die auf Platz 16 verharren. Beide Teams befinden sich weiter im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost.