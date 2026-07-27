🗣: Ampfing mit "viel Luft nach oben" – SVB gewinnt "hochverdient"

Ampfing-Coach Slaven Jokic sieht noch einiges an Verbesserungspotenzial. – Foto: Michael Buchholz

Die Saison der Bezirksliga Ost ist eröffnet! Während Ampfing-Coach Slaven Jokic noch an vielen Stellen schrauben muss, darf SVB-Trainer Mike Probst einen gelungenen Saisonbeginn feiern. Die Stimmen der Trainer:

Slaven Jokic, Trainer des TSV Ampfing: »Wir sind sehr gut ins Spiel gegen Walpertskirchen reingekommen und nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung gegangen. Kurz nach dem Führungstreffer haben wir das Spiel, insbesondere im Mittelfeld, aber komplett aus der Hand gegeben. Durch unnötige Ballverluste haben wir den Gegner zu Chancen eingeladen. Er hat seine Qualitäten gezeigt und dann auch verdient den Ausgleich erzielt. Über das gesamte Spiel hinweg hatten wir unsere Defizite. Vorne hatten wir zu viele Ballverluste, im Mittelfeld haben wir die Zentrale nie richtig geschlossen. Auch in der Viererkette haben wir viele Zweikämpfe verloren, was für uns durchaus ungewöhnlich ist.

Mir war allerdings klar, dass wir nach einer Vorbereitung, die nicht ganz rund gelaufen ist, ein paar Spieltage brauchen werden, um in Form zu kommen und damit auch unsere Leistungsträger wieder ihr Niveau erreichen. Dementsprechend nehmen wir den Punkt mit. Es war ein toller Fußballplatz und ein schöner Rahmen. Nichtsdestotrotz müssen wir in den nächsten Spielen nachlegen und uns in jeglicher Hinsicht steigern – mit Ball, ohne Ball, in den Zweikämpfen und in unseren spielerischen Ansätzen. Vielleicht noch ergänzend: Wir haben in der 70. oder 74. Minute eine Gelb-Rote Karte bekommen. Der eingewechselte Spieler sollte uns im Mittelfeld mit seiner Laufstärke zusätzliche Stabilität geben, hat dann aber unglücklich Gelb-Rot gesehen. Dadurch waren wir rund 15 Minuten in Unterzahl. Das haben wir gut über die Bühne gebracht. Am Ende war ich mit dem Punkt auch zufrieden, weil wir nach vorne nicht zwingend genug waren. Das Gute ist aber, dass wir noch sehr viel Luft nach oben haben. Ich bin mir sicher, dass wir uns in den kommenden Spieltagen steigern und das auch zeigen werden.«

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »Der Sieg ist hochverdient, auch in der Höhe. Dennoch war es kein Spaziergang. Die Mannschaft hat absolut top umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Es war keine einfache Aufgabe gegen einen Aufsteiger, der seine Aufstiegseuphorie mitbringt und eine eingeschworene Truppe ist. Es heißt immer: Mentalität schlägt Qualität. Wenn die Mentalitäten aber ausgeglichen sind, dann gewinnt die Qualität. Das war heute der Fall. Wir haben den klareren Fußball gespielt. Wir haben unseren teilweise guten Fußball endlich einmal richtig in Ertrag umgemünzt und waren vor dem Tor eiskalt. Das bringt uns weiter. Drei Punkte und dann auch noch so ein klarer Sieg – das tut den Jungs gut. Am Anfang der Saison weiß man nie genau, wo man steht, vor allem gegen einen Aufsteiger. Unsere Mannschaft hat aufgrund der Neuzugänge eine andere Statik als im vergangenen Jahr. Aus meiner Sicht ist das aber eine interessante und gute Statik. Die Neuzugänge haben sich gut eingefügt. So viel Bestandsmaterial aus der Vorsaison haben wir in der Offensive ohnehin nicht mehr auf dem Platz.«

Antonio Danese, Trainer des TuS Prien: »Es war ein sehr intensives Spiel. Wir hatten mehr Spielanteile und vier bis fünf hundertprozentige Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Glück hatten wir, als Peterskirchen beim Stand von 1:0 einen Elfmeter verschossen hat. Da hat unser Keeper die Ecke geahnt und den Ball sogar festgehalten. Ansonsten hatte Peterskirchen noch zwei bis drei aussichtsreiche Konter. Insgesamt waren wir trotz einiger Ausfälle und drei verletzungsbedingter Wechsel sehr gut im Spiel und hätten uns am Ende vielleicht sogar mit drei Punkten belohnen müssen.«

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und Langengeisling vor viele Probleme gestellt. Nach einem schönen Spielzug über außen gehen wir durch Marco Rastel mit 1:0 in Führung. Die ersten 20 Minuten waren wir super drin, gut in den Zweikämpfen und defensiv stabil. Dann laden wir den Gegner in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit ein bisschen dazu ein, Tore zu machen. Wir spielen etwas unsauber, was Langengeisling mit starkem Pressing ausnutzt und dann auch sehr effizient vor dem Tor ist. So steht es zur Pause aus meiner Sicht verdient 2:1 für sie, weil sie uns in dieser Phase einfach den Schneid abgekauft haben. In der zweiten Halbzeit fand ich uns eigentlich wieder besser. Nach einer Roten Karte waren wir irgendwann nur noch zu zehnt, trotzdem aber weiterhin griffig und gut im Spiel. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, die sie leidenschaftlich wegverteidigt haben. So steht am Ende ein 2:1 für Langengeisling. Schade, aber nächste Woche probieren wir es gegen Töging wieder. So wird es jetzt Woche für Woche aussehen. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Punkte zusammensammeln. Zumindest das heutige Spiel macht Lust auf mehr – zumindest über drei Viertel der Spielzeit.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Zu unserem Spiel kann ich nur eins sagen: Es wäre ein sehr gutes Fußballspiel geworden, wenn der Schiedsrichter nicht Einfluss genommen hätte. Dadurch wurde es einfach ein sehr hektisches Spiel mit zwei in meinen Augen unberechtigten roten Karten. Auf unserer Seite Rot als letzter Mann Notbremse und auch beim Gegner war beides in meinen Augen spielentscheidend. Dass wir dann nochmal zwei Elfmeter gegen uns kriegen, tut dann sein Übriges. Von dem her gratuliere ich einfach Dorfen zu den drei Punkten. Wir müssen das jetzt einfach abschütteln und entsprechend nächste Woche weitermachen.« Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Ich bin der Meinung, das war ein Spiel mit allem, was dazugehört. Die Zuschauer haben unheimlich viel für ihr Eintrittsgeld gekriegt: Tore, rote Karten, strittige Szenen, ein brutal hektisches Spiel, wo ich sagen muss, dass es hin und her gegangen ist. Ich bin der Meinung, das kann auf beide Seiten kippen. Unterm Strich ist es für uns extrem bitter, dass wir da eine rote Karte kriegen. Aber es waren ganz viele knifflige Szenen für den Schiri. Unterm Strich, glaube ich, haben wir die ein oder andere Chance mehr. Da denke ich schon, dass der Sieg für uns in Ordnung geht. Aber ich möchte sagen: Holzkirchen ist eine Top-Mannschaft. Das war ein ganz enges Spiel, das auch auf die andere Seite hätte kippen können. Wir sind einfach nur froh, dass wir die drei Punkte im Auftaktspiel mitgenommen haben.«