Ampelkarte für Händeschütteln

85 Minuten lang hielten sich die Aufreger im Duell der bis dahin punktgleichen Teams des FC Wegberg-Beeck und der SpVg Frechen im Waldstadion in einem überschaubaren Rahmen. Das taktisch geprägte Spiel steuerte auf ein auch gerechtes 0:0 zu – womit zwei Serien geendet wären: Frechen hätte erstmals in der Saison Remis gespielt und im achten Punktspiel der Kontrahenten gegeneinander hätte es erstmals keinen Sieger gegeben.

Dass beide Serien aber doch fortbestehen, hatte mit einer Entscheidung von Maurizio Häfele in der 86. Minute zu tun: Da zeigte der Unparteiische aus Köln nach einem Zweikampf zwischen Beecks Abwehrmann Merlin Schlosser und Frechens eingewechseltem Ikuto Tokumoto auf den Elfmeterpunkt, Beecks direkt einsetzende stürmische Proteste nutzten nichts. Patrick Friesdorf, Frechens Torschütze vom Dienst, verwandelte äußerst sicher zum 1:0-Siegtor. „Ich habe einen Abdruck von seinen Stollen auf meinem Fuß. Er hat mich getroffen – und nicht umgekehrt“, schilderte Schlosser die Szene selbst – eine Sichtweise, die die Bewegtbilder kurze Zeit später vollauf bestätigten.

Beecks Groll über diese Entscheidung war auch beim Schlusspfiff nicht verflogen. Hatten unmittelbar nach dem Elferpfiff wegen Meckerns schon Kapitän Nils Hühne (der vertrat in dieser Funktion den gelbgesperrten Yannik Leersmacher) und Niklas Koppitz Gelb gesehen, so folgten nach dem Abpfiff auch noch Kai Bösing und erneut Koppitz – für den war es also die zweite Verwarnung und folglich Gelb/Rot (90. Minute +6). Beecks Mittelfeldspieler sah die Ampelkarte freilich wegen einer kuriosen Unsportlichkeit. „Ich habe dem Schiri heftig die Hände geschüttelt und ihm dabei auch noch tief in die Augen geschaut“, berichtete der „Sünder“ auf Nachfrage und demonstrierte den Händedruck. Weit weniger spektakulär war kurz zuvor die Gelb/Rote Karte für Frechens Hassan Ali gewesen (90.+2).

Viel Aufregung also am Ende eines Spiels, das lange Zeit in äußerst geordneten Bahnen gelaufen war. Für Leersmacher hatte FC-Coach Albert Deuker Niklas Fensky von der linken defensiven Seite wieder ins zentrale defensive Mittelfeld beordert, Fenskys Part nahm Luca Bini ein – und Peer Winkens spielte vor ihm den offensiven Part. Als Stoßstürmer fungierte wieder Marc Kleefisch, und Paul Daniels, linker Mann in der Abwehr-Dreierkette, spielte nach seinem in Merten zugezogenen Nasenbeinbruch mit einer schützenden Gesichtsmaske.

Beeck fand gegen den konsequent früh störenden Gast nur schwer ins Spiel, Torchancen gab es in der ersten halben Stunde gar keine. Kleefisch trug sich dann als erster Akteur ins Chancenbuch dieses Spiels ein. Sein Schuss aus der Drehung verfehlte Frechens Gehäuse nur knapp (31.). Nach Beecks bester Kombination der ersten Hälfte über Bini, Winkens und Kleefisch scheiterte der für einige gefährliche Momente sorgende Timo Braun an Oskar Hill (35.). Frechens Keeper spielte übrigens nicht in Torwartkluft, sondern mit einem Leibchen über dem Trikot. „Da war koordinativ bei uns was schiefgelaufen“, erklärte dazu Frechens Coach Okan-Tamer Özbay auf Nachfrage.

Aufregung erst in der Schlussphase

13 Minuten nach Wiederanpfiff kreuzten dann auch seine Jungs erstmals richtig gefährlich vor Beecks Gehäuse auf. Torwart Yannik Hasenbein zeigte sich beim tückischen Schuss Tim Dilleys auf den kurzen Pfosten allerdings direkt auf Betriebstemperatur (58.). Es folgte Beecks beste Phase. Die größte Chance hatte Kleefisch per Kopf, scheiterte aber an Hill (62.).

Handfestes Unheil drohte Beeck in der 81. Minute nach einem gravierenden Hühne-Ballverlust. Doch Hassan Ali wollte das Geschenk wohl nicht nutzen und verfehlte mit einer Bogenlampe Beecks leeres Tor doch recht deutlich. Fünf Minuten später machte es Friesdorf vom Elfmeterpunkt dann weitaus besser.

„Das war ein harter Sonntag für uns. Wir wollten in der ersten Halbzeit erst einmal kompakt stehen und danach dann sehr aktiv werden und mehr riskieren. Das haben wir ja auch getan“, meinte Deuker – aus dem Grund hatte er nach einer Stunde die Dreier-/Fünferkette zu einer Viererkette gemacht und somit fortan einen Mann mehr fürs Mittelfeld frei. Der eingewechselte Kai Bösing feierte so sein Comeback, was in der Schlussphase dann auch Vinzent Zingel und Marc Brasnic taten – Letzterer trat als Schütze von Standards in der langen Nachspielzeit aber noch einige Male in Erscheinung.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel. Defensiv haben sich beide Teams nichts geschenkt, und einen leichten Kontakt hatte es bei der Elfmeterentscheidung sicherlich auch gegeben“, sagte Özbay. „Der Pfiff war eine ganz klare Fehlentscheidung. Selbst Frechener Spieler haben das zugegeben“, meinte dagegen Kleefisch. „Es war ein taktisch geprägtes Spiel, wir waren gut eingestellt“, betonte Hühne.

Etwas kritischer äußerte sich Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen: „Für mich persönlich haben wir heute zu wenig gemacht, um das Spiel wirklich zu gewinnen. Da fehlte mir ein wenig die Gier auf ein Tor.“ Der Blick auf die Tabelle ist auf jeden Fall nun ein wenig ernüchternd: Auf Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach sind es nun schon elf Punkte – und beim SV treten die Kleeblätter am kommenden Sonntag an.