Ampelkarte entscheidend: Karlsfeld in Unterzahl unterlegen

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat in Wasserburg unglücklich 1:2 verloren. Knackpunkt: eine Ampelkarte.

Es gibt Spiele, nach denen eine Niederlage schwerer wiegt als sie sollte. Nicht, weil die Leistung schlecht gewesen war. Sondern weil sie gut war – und nicht belohnt wurde. So hat sich für den TSV Eintracht Karlsfeld am Samstag das 1:2 (0:1) im Landesliga-Duell beim TSV Wasserburg angefühlt. Die Gäste haderten mit einer Szene in der Anfangsphase der zweiten Hälfte, die erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf hatte.

Dass die Karlsfelder zu diesem Zeitpunkt die Chance auf drei Punkte hatten, lag daran, dass Wasserburg aus seiner Überlegenheit in der Anfangsphase zu wenig machte. „Da haben sie uns wirklich komplett überlaufen, uns ging alles einen Tick zu schnell”, gab Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser zu. Die Karlsfelder mussten zwar ab der 9. Minute und dem Treffer von Robin Ungerath einem Rückstand hinterherlaufen, doch damit waren sie gut bedient.