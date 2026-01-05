Amorim-Ära bei Manchester United endet vorzeitig

In der Klubführung wuchs zuletzt der Eindruck, dass die Mannschaft trotz punktueller Highlights keine klare Handschrift trug und in entscheidenden Momenten zu fehleranfällig blieb. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität – Titelrennen und regelmäßige Champions-League-Teilnahme – war zu groß, zumal die Konkurrenz national und international konstanter agierte.

Mit der Trennung will United nun die Saison noch retten und einen neuen Impuls setzen, um zumindest den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Interimslösungen aus dem bestehenden Trainerstab gelten als wahrscheinlich, während im Hintergrund bereits nach einer Nachfolge gesucht wird, die besser zum strategischen Kurs des Klubs passen soll. Für Amorim bleibt das Engagement in Manchester ein riskanter, am Ende aber gescheiterter Schritt in eine der anspruchsvollsten Trainerpositionen im europäischen Fußball.