Amöneburger "fassungslos" nach Tod von Gert Kramp

Gert Kramp prägte bei der Spvgg. Amöneburg die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Wiesbaden. Der Tod von Gert Kramp treibt auch die Sportvereinigung Amöneburg weiter um. „Wir sind immer noch fassungslos und in Gedanken bei allen, die ihm nahestanden. Gert Kramp war auch Teil unserer Vereinsgeschichte und hat dabei unseren Club sportlich und menschlich geprägt. Er hat uns unter anderem als Trainer durch unsere wahrscheinlich erfolgreichste Zeit in der Gruppenliga geführt und kehrte später nochmal als Coach der Spielgemeinschaft Amöneburg/ Kostheim zurück an seine alte Wirkungsstätte. Im Namen des Vorstands und unserer Mitglieder spreche ich seiner Familie und seinen Freunden unser herzlichstes Beileid aus“, teilte Amöneburgs sportlicher Leiter Pedro Murillo gegenüber dieser Redaktion mit.

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Als Teil der Alten Herren blieb Kramp dem B-Ligisten auch nach seiner Zeit als Trainer treu. „Ich durfte Gert auf eine sehr menschliche Art und Weise kennenlernen. Er hat sich bei uns heimisch gefühlt und war immer eine Frohnatur. Ich habe ihn nie schlecht gelaunt oder bedrückt erlebt. Er war ein Knochenkerl. Immer gradlinig, ehrlich und direkt. Abgesehen davon war er einer der erfolgreichsten Fußballer seiner Zeit im Kreis. Er hätte auch in jeder anderen AH-Mannschaft spielen können und wir sind sehr froh, dass er sich bei uns so wohlgefühlt hat“, erzählt Denis Köhler, Organisator der Amöneburger AH, der mit den Spielern der AH auch an der Trauerfeier teilnehmen wird.