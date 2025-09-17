„Amo“ zerlegt Bergshausen

Dass er aktuell bei 25 Treffern in nur fünf Spielen steht, sieht der bullige Angreifer keineswegs nur als Einzelleistung: „Ohne eine stabile Mannschaft macht man keine 25 Tore. Klar gelingt mir auch mal ein Tor aus einer eigentlich aussichtslosen Situation – aber am Ende braucht man jeden einzelnen Mitspieler.“ Gleichwohl weiß er um seine Qualitäten: „Ja, ich könnte sicherlich ein paar Ligen höher spielen und würde dort auch meine Tore machen. Aber momentan fühle ich mich sehr wohl beim SBV.“

An Angeboten mangelt es dem Autoaufbereiter nicht. „Es gab schon einige Vereine, die angefragt haben. Aber für diese Saison konzentriere ich mich komplett auf den SBV. Was danach passiert, weiß ich heute noch nicht.“ In der aktuellen Spielzeit gilt sein Blick dem Titelkampf: „Es gibt viele starke Teams – Söhrewald, Nordshausen, Lohfelden – niemand wird uns Punkte schenken. Aber wir sind wie eine Familie, die zusammenhält. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen.“

Mit Blick auf das nächste Spiel gegen den SV Nordshausen zeigt sich Omeirat selbstbewusst, aber respektvoll: „Wir unterschätzen niemanden, Nordshausen hat eine junge, motivierte Truppe und schlägt Söhrewald nicht einfach so 3:0. Aber wir können mit breiter Brust ins Spiel gehen, wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken.“ Dass SBV offensiv kaum auszurechnen ist, unterstreicht er ebenfalls: „Man sieht es ja an Metin Kazak mit 19 Vorlagen und 10 Toren – bei uns können mehrere Spieler den Unterschied machen.“