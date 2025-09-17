„Amo“ zerlegt Bergshausen

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der SBV 07 Kassel setzte beim FSV Bergshausen ein dickes Ausrufezeichen: Mit 13:0 fegte das Team über den Gegner hinweg – und überragend dabei: Ahmed-Jamal „Amo“ Omeirat. Der 32-jährige Stürmer erzielte gleich neun Treffer. „Zum Bergshausen-Spiel kann ich unsere komplette Mannschaft nur loben. Wir haben von Beginn an Druck gemacht und direkt nach 10–20 Sekunden getroffen. Tugay Kanat muss ich besonders hervorheben, er hat mit fünf bis sechs Vorlagen einen riesigen Anteil am Sieg gehabt“, erklärte Omeirat nach der Partie.
Dass er aktuell bei 25 Treffern in nur fünf Spielen steht, sieht der bullige Angreifer keineswegs nur als Einzelleistung: „Ohne eine stabile Mannschaft macht man keine 25 Tore. Klar gelingt mir auch mal ein Tor aus einer eigentlich aussichtslosen Situation – aber am Ende braucht man jeden einzelnen Mitspieler.“ Gleichwohl weiß er um seine Qualitäten: „Ja, ich könnte sicherlich ein paar Ligen höher spielen und würde dort auch meine Tore machen. Aber momentan fühle ich mich sehr wohl beim SBV.“
An Angeboten mangelt es dem Autoaufbereiter nicht. „Es gab schon einige Vereine, die angefragt haben. Aber für diese Saison konzentriere ich mich komplett auf den SBV. Was danach passiert, weiß ich heute noch nicht.“ In der aktuellen Spielzeit gilt sein Blick dem Titelkampf: „Es gibt viele starke Teams – Söhrewald, Nordshausen, Lohfelden – niemand wird uns Punkte schenken. Aber wir sind wie eine Familie, die zusammenhält. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen.“
Mit Blick auf das nächste Spiel gegen den SV Nordshausen zeigt sich Omeirat selbstbewusst, aber respektvoll: „Wir unterschätzen niemanden, Nordshausen hat eine junge, motivierte Truppe und schlägt Söhrewald nicht einfach so 3:0. Aber wir können mit breiter Brust ins Spiel gehen, wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken.“ Dass SBV offensiv kaum auszurechnen ist, unterstreicht er ebenfalls: „Man sieht es ja an Metin Kazak mit 19 Vorlagen und 10 Toren – bei uns können mehrere Spieler den Unterschied machen.“