Marcel Kaiser steht neu auf der Ausfallliste der DJK Ammerthal. – Foto: Pohsygraphix

Ammerthals Verletzungsmisere klingt nicht ab Landesliga Nordost, 11. Spieltag - Freitag: Die DJK trifft zum ersten Mal überhaupt auf den TSC Neuendettelsau Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal N'dettelsau

Wieder einmal trifft die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost auf einen gänzlich unbekannten Gegner. Bereits am Freitag geht die Reise in den mittelfränkischen Landkreis Ansbach zum Aufsteiger TSC Neuendettelsau. Dieses Duell gab es noch nie. Obwohl die Verletzungssorgen nicht kleiner werden, peilen die Oberpfälzer einen Auswärtsdreier an. Anpfiff im Alfred-Kolb-Sportzentrum ist um 18.30 Uhr.



Eine starke Moral zeigte die Ammerthaler Mannschaft vor Wochenfrist. Gegen Schwabach bog sie einen 0:2-Rückstand in einen verdienten 3:2-Heimsieg um. Damit belohnte sich die DJK für einen hohen Aufwand im zweiten Spielabschnitt. Nach zehn Spieltagen stehen nun 22 Punkte auf der Habenseite (7/1/2). „Meiner Mannschaft kann ich nur nochmals höchsten Respekt vor der zweiten Halbzeit gegen Schwabach aussprechen. Das hat meine Mannschaft hervorragend umgesetzt und ist ans Limit gegangen“, lobt Trainer Tobias Rösl rückblickend. „Dies erwarte ich jetzt auch in Neuendettelsau, um den nächsten Dreier anzupeilen.“



Der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsspiel wird angestrebt, um sich weiter in der Spitzengruppe festzusetzen und Druck auf das Spitzenduo Münchberg und Forchheim auszuüben. „Es wird wie jedes Spiel wieder schwierig für uns. Entscheidend werden der Auftritt und die nötige Einstellung sein, um solche Spiele zu ziehen“, erklärt Rösl.



Sorgenfalten bereitet dem Trainer weiterhin der Blick aufs Personal. Die Verletzungsmisere will nicht abklingen. Der im Mittelfeld gesetzte Marcel Kaiser (5 Tore und 3 Assists in 10 Spielen) zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, womit ein weiterer wichtiger Spieler ausfällt. Routinier Marco Wiedmann hat Probleme mit der Achillessehne, während sich Daniel Gömmel noch mit einem Muskelfaserriss herumplagt. Von den bisher Verletzten kehrt noch keiner zurück.



Der kommende Gegner hat einen Durchmarsch hingelegt. Anfang 2024 noch in der Kreisliga unterwegs und zwischenzeitlich sogar nur Kreisklassist, glückten Neuendettelsau zwei Aufstiege in Folge. In der Landesliga spielt die Truppe von Coach Dieter Kreiselmeier bislang eine gute Rolle. Mit 14 Punkten (4/2/4) ist man derzeit Tabellenneunter. Aufpassen sollten die Ammerthaler vor allem auf TSC-Torjäger Moritz Ortner, der schon sieben Mal ins Schwarze traf.