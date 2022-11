Ammerthals Trainer vermisst den „Dosenöffner“ Die DJK und Cham trennen sich mit einem 0:0 der besseren Art +++ Chams Trainer Faruk Maloku sieht seine Taktik aufgehen

Dabei hätten die Gäste schon nach wenigen Minuten in Rückstand liegen können, nachdem Kenan Muslimovic (8.) den Ball freistehend aus kurzer Entfernung nicht an Gästetorwart Julio Peutler vorbeibrachte und ein Schuss von Frederic Schüll von Felix Voigt auf der Linie geklärt wurde. Cham investierte im Spiel nach vorne weiter so gut wie nichts, die DJK ihrerseits konnte trotz gefühlt 80 Prozent Ballbesitz kein Kapital daraus schlagen, es fehlten schlichtweg die zwingen Aktionen in und um die Box. Natürlich war es schwer gegen diesen destruktiv auftretenden Gegner in der dicht gestaffelten Abwehr die Lücke zu finden, es fehlte dabei aber auch die Galligkeit, den ASV durch schnelleres Spiel in die Spitze zu Fehlern zu zwingen.



Mit Beginn der zweiten Hälfte wagten die Gäste etwas mehr und wurden mutiger, die DJK-Abwehr war nun deutlich mehr gefordert als noch in Hälfte eins, wenngleich Schüll in der 53. Minute die Führung für die Einheimischen auf dem Fuß hatte. Nur drei Minuten später vergab auf der Gegenseite Andreas Kalteis eine Chance und in der 60. Minute war es erneut Sommerer, der gegen Kalteis sensationell reagierte und einen Rückstand verhinderte. In den letzten 20 Minuten häuften sich dann wieder die Chancen der Platzherren, der Führungstreffer lag mehrmals in der Luft, sollte aber nicht fallen. DJK-Trainer Jürgen Schmid: „Ich denke, wir hätten gegen diesen tief stehenden Gegner einen Sieg verdient. Es fehlte am Ende der Dosenöffner, die Möglichkeiten waren da.“