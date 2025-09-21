Vierter Sieg in Folge für die DJK Ammerthal! – Foto: Ponader

Ammerthals »stärkstes Saisonspiel« – mit großem Shynder-Moment Landesliga Nordost, Sonntag: Ein Doppelschlag kurz nach der Pause lässt die DJK gegen Forchheim auf die Gewinnerstraße einbiegen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal J. Forchheim

Erst machten sie die Tore nicht, um dann doch Verpasstes nachzuholen: Die DJK Ammerthal hat am Sonntag das Spitzenspiel der Landesliga Nordost gegen die SpVgg Jahn Forchheim klar für sich entschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich die Rösl-Formation am Ende noch mit 3:0 durch – und springt auf den zweiten Tabellenplatz. Erfreulich auch: „Oldie“ Anton Shynder erzielte nach langer Verletzungspause bei seinem Saisondebüt prompt ein Tor. Und das mit seiner ersten Ballberührung im Spiel!



Nach einen ruhigen Anfangsphase nahmen die Hausherren die Zügel in die Hand: Simon Pirner, Daniel Gömmel und Fabio Pirner – die Pirner-Brüder scheiterten jeweils doppelt – vergaben gute bis sehr gute Chancen auf die Ammerthaler Führung. So ging es ohne Tore in die Pause. Schmeichelhafter Zwischenstand aus Sicht der ziemlich harmlosen Forchheimer!



Verpasstes holte die DJK unmittelbar nach dem Wiederanpfiff nach. Domi Haller brachte eine Ecke an den ersten Pfosten, wo Simon Pirner herangerauscht kam und unhaltbar zum 1:0 einköpfte (46.). Und nur zwei Minuten später war es Marco Wiedmann, der mit etwas Glück an Gömmels Pass kam und von der Strafraumgrenze sehenswert einnetzte. In der weiteren Folge hatte die Heimelf so weit alles im Griff. Wobei Forchheim nach 65 Minuten den Anschlusstreffer hätte erzielen können, aus kurzer Distanz. Auf der anderen Seite hatte Ammerthal Pech, dass es bei einem Foul an Noah Pirner keinen Elfmeter gab. Und dann hatte noch Anton Shynder seinen Auftritt. Augenblicke nach seiner Einwechslung und mit dem ersten Ballkontakt, traf der 38-Jährige in der 85. Minute zum 3:0-Endstand. Von Gömmel in Szene gesetzt, ließ er zwei Forchheimer mit einer super Bewegung ins Leere laufen und blieb vor dem Kasten cool.



Ammerthals Coach Tobias Rösl sagte auf der obligatorischen Pressekonferenz: „Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten gut und stabil stehen. Das haben wir geschafft. Was man bemängeln muss in die Chancenauswertung. Wenn du die anfänglichen Chancen nutzt, ist das Spiel schneller gelaufen. Bis jetzt war es das stärkste Saisonspiel.“ Rösls Gegenüber René Ebert erklärte: „Letzten Endes hat Ammerthal verdient gewonnen, darüber brauchen wir nicht reden. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Da hätte das Spiel vielleicht auch auf unsere Seite kippen können. Der Ammerthaler Doppelschlag direkt der Pause war dann – auch bei den Wetterbedingungen – schon irgendwo der Knackpunkt.“