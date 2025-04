Ammerthals Spiel 1 unter Rösl – Cham funkt personell SOS

Zittern, bangen, hoffen: Vier Spieltage stehen in der Bayernliga Nord noch auf dem Programm und immer noch müssen sieben Mannschaften um den direkten Klassenerhalt bangen. Mittendrin in der Verlosung ist das Oberpfälzer Trio SSV Jahn II (32), DJK Ammerthal (32) und DJK Gebenbach (31). Während man am Regensburger Kaulbachweg vor dem Saison-Finish alles beim Alten lässt, zieht Gebenbach mit der Verpflichtung eines türkischen Zweit- und Drittligaspielers noch einen Trumpf aus dem Ärmel. Und in Ammerthal kam es zu Wochenbeginn sogar zu einem Trainertausch. Bühne frei für den 31. Spieltag...

Hinspiel: 0:1. Für die heikle Auswärtsaufgabe beim TSV Abtswind (12., 36) funkt Faruk Maloku SOS: „So wie es aussieht, stehen uns aus unterschiedlichen Gründen nur zwölf Spieler zur Verfügung“, stöhnt der Trainer des ASV Cham (5., 45). Im Offensivbereich fallen neben Konstantin Landstorfer auch Andreas Kalteis und Stefan Meyer verletzt aus. Außerdem ist Kapitän Marco Pfab privat verhindert und Routinier Michael Plänitz noch rotgesperrt. „Wir hatten die Situation schon das ein oder andere Mal in dieser Saison – wie etwa in Weiden oder in Münchberg – und mussten jeweils mit einer Niederlage abreisen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Umstände anzunehmen und uns dagegenzustemmen. Es ist wieder eine Aufgabe, an der wir uns beweisen und als Truppe weiter wachsen können“, hofft Maloku auch darauf, dass die Spieler aus der zweiten Reihe die Chance an Schopf packen. Während Malokus Team den Klassenerhalt durch den 2:0-Heimsieg gegen Karlburg auch rechnerisch besiegelt hat, benötigt Gastgeber Abtswind noch ein paar Sicherungspunkte. „Dementsprechend werden sie auf dem Punkt bereit sein“, weiß der Chamer Trainer um die Schwere der Aufgabe.







Hinspiel: 5:0. Am Ostermontag gab es den großen Knall bei der DJK Ammerthal (15., 32). Das Trainerduo Florian Schlicker / Serdal Gündogan wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sportdirektor Tobias Rösl, der bereits in der Vergangenheit als „Feuerwehrmann“ in die Bresche sprang, ist neuer Trainer – allerdings nicht nur bis zum Ende der laufenden Saison, sondern auch darüber hinaus. „Immer wieder nur einspringen, ist mir zu wenig“, sagte Rösl diese Woche in der Tageszeitung. Und: „Wir wollen uns am Ende nicht den Vorwurf machen lassen, nicht alles versucht zu haben.“ Vor den letzten vier Spieltagen hat die DJK zwei Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Auf großartige Rechenspielchen möchte man sich im Lager der Oberpfälzer aktuell aber nicht einlassen. Es gilt auf sich zu schauen, zu punkten. Und damit soll am Freitag im Heimspiel gegen den TSV Kornburg (10., 37) begonnen werden. Auch die Nürnberger haben den Liga-Erhalt noch nicht sicher. „Unsere Situation ist allen Beteiligten bekannt. Die letzten vier Saisonspiele werden entscheiden, wie wir abschließen. Dafür müssen alle Beteiligten liefern, um die Punkte in Ammerthal zu behalten. Wir sind uns der Aufgabe bewusst und haben vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft“, schärft Ammerthals neuer Trainer die Sinne. Die verletzten Spieler befinden sich nach wie vor im Aufbautraining, dadurch sind Einsatzzeiten eher unwahrscheinlich. Überdies lassen die Rotsperren von Kevin Mutove und Henrik Brüggen das DJK-Aufgebot weiter schrumpfen. Laut Rösl werde der Kader durch drei Akteure der 2. Mannschaft ergänzt.







Hinspiel: 0:1. Ein Pünktchen fehlt der SpVgg SV Weiden (7., 44) noch, um aus dem zu 99 Prozent sicheren Klassenerhalt 100 Prozent zu machen. Am Freitagabend soll es so weit sein. Mit der SpVgg Bayern Hof (13., 34) gastiert ein Traditionsverein im Spardabank Stadion. „Hof kämpft ums Überleben und muss gegen uns gewinnen, was die Situation und dieses Spiel sehr brisant macht“, weiß Weidens Chefcoach Michael Riester. Zuletzt verloren die Wasserwerkler durch eine direkt verwandelten Ecke mit 0:1 in Neudrossenfeld und es gelang der Mannschaft nicht, Geschlossenheit zu demonstrieren. Dies muss zu Hause besser werden. Riester setzt gegen Hof darauf, dass seine Akteure ihre Lehren aus der vergangenen Niederlage gezogen haben und deutlich aggressiver auftreten werden. „Das alteingesessene und immer emotionale Derby zwischen diesen beiden Vereinen verspricht, dass sich beide Seiten nichts schenken werden“, freut sich der 42-Jährige auf der Flutlichtspiel. Zum Lazarett um Stefan Pühler und Mathias Heinl stößt Adrian Hoti neu dazu. Martin Ruda sitzt noch seine Rotsperre ab. Dafür kehren Hendrik Geiler und Weidens Top-Torjäger Josef Rodler in den Kader zurück.







Hinspiel: 0:3. „Für uns zählt nichts anderes als ein Sieg“: Gebenbachs Trainer Markus Kipry bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt. Zuletzt beim 2:2 gegen Eltersdorf bot die DJK (16., 31) eine wirklich starke Vorstellung. Kipry hob vor allem die positive Energie auf dem Platz hervor. Dennoch ließ man eben zwei Punkte liegen, wodurch das rettende Ufer nun drei Zähler entfernt ist. Vor dem „Must-Win-Spiel“ gegen den Tabellenvorletzten FC Eintracht Münchberg (17., 17) findet Gebenbachs Übungsleiter mahnende Worte: „Sicherlich ein schwieriges Spiel für uns, gerade weil Münchberg zu Hause diszipliniert verteidigt und gut spielt. Das sieht man teils auch an den Ergebnissen. Nichtsdestotrotz müssen wir dieses Spiel aufgrund der Tabellensituation gewinnen, das muss unser Ziel sein. Wir müssen gut in die Zweikämpfe kommen, Laufbereitschaft aufweisen, sprich die Basics im Fußball mitbringen.“ Zudem gelte es vorne die Torchancen zu nutzen. Personell haben die Gäste keine Sorgen, im Normalfall können sie mit voller Kapelle nach Oberfranken reisen. Die





Hinspiel: 1:0. Für das Regensburger Bayernliga-Derby hat sich der SV Fortuna (8., 44) eine besondere Aktion einfallen lassen: Wer zuvor um 13 Uhr das Zweitliga-Heimspiel des SSV Jahn besucht, kann nach Vorzeigen des Tickets gratis zuschauen an der Isarstraße. „Wir freuen uns mega auf das Derby, das wird ein Highlight“, sagt Fortunas Coach Arber Morina vorab. Die Zielsetzung der Hausherren: „Wir wollen als Sieger hervorgehen und den Klassenerhalt faktisch klarmachen. Ich werde die Jungs so einstellen, dass ein Feuerwerk auf dem Platz brennt. Wir werden das Spiel mit offenem Visier angehen“, verspricht Morina, der darauf pocht, dass seine Truppe endlich mal wieder selbst den 1:0-Führungstreffer erzielt. Und nicht erst einen Rückschlag braucht, um voll ins Spiel zu kommen. „Daran arbeiten wir.“ Vor der blutjungen Mannschaft des Jahn hat Morina, selbst ehemaliger Spieler der Jahn-Zweiten, Respekt: „Sie sind reifer geworden, sind nicht mehr der Gegner aus der Hinrunde. Das wird ein brutal offenes Spiel.“



Wesentlich mehr Druck verspüren die Gäste vom SSV Jahn II (14., 32). Sie brauchen schließlich weiterhin jeden Punkt gegen den Abstieg. „Mir ist wichtig, dass wir das Spiel von Beginn an mit Leidenschaft, positiver Energie und Siegeswillen bestreiten, um es zu gewinnen“, erklärt Jahn-Chefanweiser Christoph Jank im Vorfeld. Auf der Ausfallliste der U21 sind Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel und Leon Rudenko notiert. Des Weiteren muss Volodymyr Kharabara nach seiner Roten Karte gegen Ingolstadt zuschauen. Björn Fröhlich ist nach Krankheit wieder dabei. Derweil kann Fortuna abgesehen von den Dauerausfällen Tom Liebherr, Mario Baldauf und Martin Sautner aus dem Vollen schöpfen.