Ammerthals Mission Wiederaufstieg startet

Neuland betritt die DJK Ammerthal an diesem Sonntag. Mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 Weißenburg (Anstoß 16 Uhr) startet für den Bayernliga-Absteiger die Saison in der Landesliga Nordost. Zum ersten Mal wurde die DJK in diese Staffel eingruppiert. Unter all den Mannschaften aus Mittel- und Oberfranken ist der Verein aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach quasi ein „Exot“.

Was aber nicht heißen soll, dass sich die Oberpfälzer nicht auf die neuen Gegner, neuen Sportplätze und neuen Herausforderungen freuen. Vor der finalen Ligeneinteilung hatte Tobias Rösl, Trainer und Sportdirektor in Personalunion, ohnehin den Wunsch geäußert, lieber in die Nordost-Staffel eingruppiert werden zu wollen – Stichwort kürzere Fahrstrecken. So ist es dann auch gekommen. „Wir hatten eine sehr intensive Vorbereitung und sind für den Ligastart trotz zweier brutaler Ausfälle gut gerüstet“, sagt Rösl vor dem Auftaktspiel gegen Weißenburg. Mit den „brutalen Ausfällen“ sind Mario Plott (Kreuzbandriss) und André Karzmarczyk (Knorpelschaden) gemeint, die lange ausfallen werden. „Um die Kaderbreite und Qualität aufrechtzuerhalten, konnten wir mit Marco Wiedmann und Sebastian Schulik nachlegen“, geht Rösl kurz auf die erst vor wenigen Tagen getätigten Transfers der beiden höherklassig erfahrenen Routiniers ein. Schulik kam übrigens ausgerechnet vom TSV 1860 Weißenburg.





Ammerthals Auftaktgegner spielt seit dem Aufstieg 2021 in der Landesliga, geht also in die fünfte Spielzeit. Die Vorsaison schloss man auf Rang 11 ab. Nur knapp entging man der Abstiegs-Relegation. Mit Marco Fabritius wurde ein neuer Cheftrainer verpflichtet. Im Weißenburger Lager bezeichnet man die DJK Ammerthal als „dicken Brocken“ zum Start. Auf der anderen Seite hat DJK-Coach Tobias Rösl eine klare Erwartungshaltung an seine Spieler: „Wir erwarten uns von unserem Team einen selbstbewussten, aber auch demütigen Auftritt, um einen erfolgreichen Ligastart zu haben. Natürlich ist klar, dass wir das erste Heimspiel gewinnen wollen.“ Personell sind beim Gastgeber bis auf die Langzeitverletzten voraussichtlich alle Mann an Bord.