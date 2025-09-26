Noah Pirner steht bei der DJK Ammerthal neu auf der Ausfallliste. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Ammerthals Fahrt ins Blaue: Diesmal kein Pirner-Trio auf dem Feld Landesliga Nordost, 11. Spieltag - Sonntag: Die DJK ist beim bisher unbekannten SV Gutenstetten-Steinachgrund gefordert Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Guten.-Stein

Wenig Grund zu Meckern hatte Tobias Rösl am vergangenen Sonntag. Der Trainer der DJK Ammerthal sah im Spitzenspiel gegen Forchheim eine geschlossene Mannschaftsleistung, die in einem glatten 3:0-Sieg mündete. Rösl sprach vom „bisher stärksten Saisonspiel“ und bemängelte einzig die nicht optimale Chancenauswertung. Um weiter ganz oben mitzumischen in der Landesliga Nordost, wollen und müssen Gömmel, Wiedmann & Co. am Sonntag nachlegen. Es geht mal wieder auf Reisen. Und zwar in den mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim zum Tabellenachten SV Gutenstetten-Steinachgrund. Dieses Duell gab es noch nie. Anstoß ist um 14 Uhr.



„Gutenstetten ist definitiv nicht zu unterschätzen, zumal sie in den letzten drei Spielen gepunktet haben. Mit bereits 17 Zählern können die die Chance nutzen, den Anschluss ans vordere Mittelfeld nicht zu verlieren. Was meiner Mannschaft klar sein muss: Es wird kein leichtes Spiel“, betont DJK-Coach Rösl im Vorfeld. Nichtsdestotrotz ist die Zielsetzung der Oberpfälzer klar: „Egal was passiert und auf welchem Untergrund wir spielen, wir wollen unsere Serie ausbauen und uns ganz vorne festsetzen.“ Vom vergangenen Auftritt seines Teams zieht Rösl ein gutes Bauchgefühl mit: „Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wenn jeder voll fokussiert und hungrig ins Spiel geht, bin ich überzeugt, dass wir etwas Zählbares holen werden.“



Die Ammerthaler Personalsituation gestaltet sich weiterhin diffizil. Erfreulich ist, dass Kapitän und Tormann Christopher Sommerer gegen Forchheim schon wieder einsatzfähig war. Dafür steht Sturmtalent Noah Pirner (sechs Saisontore) neu auf der Ausfallliste. Damit werden – anders als in den letzten zwei Partien – die Pirner-Brüder Noah, Fabio und Simon nicht gemeinsam auf dem Platz stehen können. Die drei Jungspunde standen zuletzt sogar zweimal gemeinsam in der Startelf. Auch für den letztwöchigen Saison-Debütanten Anton Shynder reicht es womöglich nicht für einen Kaderplatz. Dazu kommen die bekannten Dauerverletzten.