Ammerthaler Statement: Standard entscheidet Topspiel

Im Meisterrennen der Landesliga Nordost konnte Tabellenführer DJK Ammerthal das nächste Statement abgeben. Die Oberpfälzer entschieden am Samstag ein umkämpftes Spitzenspiel gegen den Rangdritten FSV Erlangen-Bruck mit 2:1 (1:1) für sich – und distanzieren die Franken auf sieben Punkte. Vor 350 Zuschauern in Ammerthal fiel der „goldene Treffer“ der DJK in der 78. Minute nach einem ruhenden Ball. Daniel Gömmel zeichnete als Torschütze verantwortlich. Im ersten Abschnitt hatte Michael Janner (3.) den Gastgeber blitzschnell in Führung gebracht; Erlangen antwortete mit dem Ausgleichstor von Samuel Arles (33.).

Ammerthals Übungsleiter Tobias Rösl sagte nach dem Spiel: „Es wurde das erwartet schwere Spiel. Nach dem super Start mit dem frühen Führungstor haben wir gewisse Sachen vermissen lassen. Dadurch hatten wir in der ersten Halbzeit Probleme und keinen Zugriff mehr. Trotz alledem ist bis auf einen Abschluss vor unserem Tor nicht viel passiert. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas verändert, haben das Spiel besser in den Griff bekommen. Vielleicht gewinnst du solche Spiele schon auch glücklich, aber anhand der zweiten Halbzeit auch absolut verdient. Kompliment an die Mannschaft, die gegen einen Gegner, der viel investiert hat, die Ruhe bewahrt hat. Somit sind wir verdienter Tabellenführer.“

Erlangens Trainer Philip Messingschlager haderte mit der knappen Auswärtsniederlage: „Es ist extrem bitter für uns, das Spiel mit 1:2 zu verlieren. Wir haben extrem investiert und wussten, dass wir an und über unsere Grenzen gehen müssen. Das hat die Mannschaft auf jeden Fall gemacht. Es war aber auch klar, dass wir gegen einen extrem starken Gegner spielen – der meiner Meinung nach von der Mannschafts-Qualität kein Landesligist ist. Hintenraus hat bei uns ein wenig die Power nachgelassen. Sehr bitter, dass es am Ende ein Standard entscheidet. Insgesamt bin ich mit der Einstellung und der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Trotzdem tut es unfassbar weh, nach solch intensiven 90 Minuten mit leeren Händen nach Hause zu fahren.“